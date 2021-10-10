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«القاهرة الجديدة» تكشف خطة المدينة لمواجهة فصل الشتاء والأمطار المتوقعة

من خلال رفع كفاءة عناصر إدارة الأزمات والطوارئ من خلال تدعيم محطات مركز المدينة وجنوب المستثمرين بطلمبات ومولدات كهربائية
شرين طه 8:00 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 8:00 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة خطة لمجابهة سقوط الأمطار، على منطقة القاهرة الجديدة؛ وتم رفع كفاءة منظومة صرف الأمطار من خلال تدعيم خطوط وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية وإزداوج خط الطرد 1200 مم؛ بمحطة جنوب الأكاديمية ومركز المدينة كما تم الانتهاء من تنفيذ الخط ودخوله الخدمة وتشغيله.

الانتهاء من أعمال الصيانة خلال العام الراهن


وبحسب خطة الهيئة فقد تم رفع كفاءة عناصر إدارة الأزمات والطوارئ من خلال تدعيم محطات مركز المدينة وجنوب المستثمرين بطلمبات ومولدات كهربائية إضافية، حيث تم الانتهاء من هذه الأعمال بنسبة 50% ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية شهر ديسمبر المقبل.

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كما تم تدعيم محطة الشويفات الرئيسية بعدد 2 طلمبة إضافية نظرا لأعطال الطلمبات الحالية، حيث تم الانتهاء من 30% ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال نهاية العام الجاري.


وأوضحت خطة الهيئة، أنه تم تركيب الطلمبة الاحتياطية وجاري التصنيع للطلمبة الثانية للأعمال الكهروميكانيكية رلمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية بالتوازي مع تنفيذ خط الإزدواج 1200مم،

ومن المتوقع الانتهاء منه في 31 ديسمبر المقبل، كما تم إعداد تقرير بالحالة الفنية للطلمبات والمولدات بمحطة إمتداد المستثمرين ليتم التنفيذ ضمن مشروع إزدواج خط الطرد 1500 مم للمحطة وتم تكليف المقاول شركة بدر للتنفيذ بموافقة مجلس الوزراء بالأمر المباشر.

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وأشارت الخطة إلى أنه تم نقل جزء من تصرفات القاهرة الجديدة إلى محطة الجبل الأصفر، حيث جاري تنفيذ خطوط انحدار رئيسية على طريقي الدائري والسويس لنقل تصرفات محطات “البنفسج الياسمين – الشويفات الرئيسية – محطة 1 و3و7 بالامتداد” بطاقة 350 ألف متر مكعب في اليوم لمحطة الجبل الأصفر بالتنسيق مع شركة صرف القاهرة والجهاز التنفيذي لتنفيذ المشروع.


وتابعت الخطة، جاري تنفيذ خطوط الانحدار لنقل تصرفات محطة 3 بنسبة 30% تنفيذ شركة محمد سعد للمقاولات ومتوقع الانتهاء منه في 31 ديسمبر 2021،

كما جاري البدء في تنفيذ خطوط الانحدار لنقل تصرفات محطة 7 تنفيذ شركة الشطوري والشركة الدولية أشرف النعناعي ومتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

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كما تم تنفيذ خطوط الانحدار لمحطات البنفسج والياسمين بنسبة 85% وم المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ الخط الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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بقلم شرين طه

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