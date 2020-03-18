«القاهرة الجديدة» تضع نظاما جديدا للتقديم على المياه والشكاوى تفعيلا لتدابير «كورونا»

أعلن جهاز القاهرة الجديدة توفير آليات جديدة للتقديم على المياه والشكاوى من خلال إجراءات باستخدام التكنولوجيا؛ لتقليل التعامل مع المواطنين وتوفير معايير السلامة ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا .

القاهرة الجديدة تفعل ألية لمواجهة كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء

وجاء توجيه جهاز القاهرة الجديدة تنفيذا للقرار الصادر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ الخاص بتخفيض نسبة العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية.

وأوضح المهندس جمال طلعت رئيس جهاز القاهرة الجديدة أهمية سلامة عملاء المدينة؛ ومنع التكدس داخل مركز خدمة عملاء المياه بكل من منطقة التجمع الأول والتجمع الخامس.

الألية الجديدة لمواجهة كورونا

١- توفير آلية لتلقى طلبات التعاقدات من خلال خدمة الواتس اب 01112223900

٢- يتم إرسال الصور الكاملة للأوراق المطلوبة عبر الرقم.

٣- مراجعة الأوراق المقدمة بعد اعتمادها على أن يتم تفعيل رقم الحساب المتعامل عليه على نفس رقم الواتس اب المرسل منه.

٤- يتم حضور العميل مرة واحدة فقط إلى مركز خدمة العملاء بعد أسبوع من اعتماد الطلب.

٥- الحضور لإتمام التعاقد والسداد بالخزينة فقط خلال مواعيد الخزينة من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 1 ظهرا.

وشمل القرار أن يتم تلقى الشكاوى من خلال خدمة الواتس اب ( 01112223900 )، على أن يتم الرد على الشكاوى بعد أسبوع.