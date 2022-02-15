القاهرة الجديدة تسجل أعلى قيمة.. الأسعار الرسمية لوحدات «سكن مصر» 2022

احتلت مدينة القاهرة الجديدة صدارة المدن الأعلى سعرًا للمتر بمشروع “سكن مصر” لفئة الإسكان المتوسط، ليسجل 7685 جنيهًا للمتر الواحد، تلتها مدينة الشروق بسعر متر يبلغ 6715 جنيهًا.

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان يتضمن وحدات سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان أن الطرح الخاص بوحدات مشروع سكن مصر يشمل تسع مدن جديدة بمساحات تتراوح بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح بين 1 إلى 1.05، وبيانها:

“الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – بدر – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – دمياط الجديدة – ناصر غرب أسيوط”، بإجمالي 3308 وحدات سكنية.



وأضافت: بواقع 672 وحدة سكنية بمدينة الشروق ويتراوح سعرها بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6715 جنيهًا.

وطرح 215 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها بين 855 ألف جنيه تقريبًا إلى 999 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 7685 جنيهًا.

وكذلك يتم طرح 499 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها بين 724 ألف جنيه تقريبًا إلى 846 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6510 جنيهات.

بالإضافة إلى طرح 209 وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها يبن 456 ألف جنيه تقريبًا إلى 534 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4105 جنيهات.

وطرح 82 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها بين 560 ألف جنيه تقريبًا إلى 607 آلاف جنيه تقريبًا، وسعر المتر يبلغ 5035 جنيهًا.

كما يتم طرح 1117 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة ويتراوح سعرها بين 712 ألف جنيه تقريبًا إلى 833 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6405 جنيهات.

وكذلك يتم طرح 152 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة ويتراوح سعرها بين 681 ألف جنيه تقريبًا إلى 796 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6120 جنيهًا.

وطرح 32 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة ويتراوح سعرها بين 729 ألف جنيه تقريبًا إلى 791 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6555 جنيهًا.

وكذلك يتم طرح 330 وحدة سكنية بمدينة ناصر (غرب أسيوط) ويتراوح سعرها من 450 ألف جنيه تقريبًا إلى 526 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4050 جنيهًا.