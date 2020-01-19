القاهرة الجديدة: الانتهاء من تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبرى المشاة بالتسعين الجنوبي

تم الانتهاء من أعمال تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبري المشاة الثاني بشارع التسعين الجنوبي.

أكد المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبري المشاة الثاني بشارع التسعين الجنوبي.

تركيب الباكيات المعدنية لزيادة معدلات الحماية

وأشار طلعت، إلى أن تركيب تلك الباكيات المعدنية يأتي لزيادة معدلات الحماية والأمن لمستخدمي كوبري المشاة، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال أعمال السلالم الكهربائية تيسيرًا على مستقلي الكوبري وكذلك أعمال السلالم الثابتة.

استكمال تنفيذ أعمال الحماية كمرحلة ثانية

وأضاف، أنه يتبقى استكمال تنفيذ أعمال الحماية أعلى الكوبري كمرحلة ثانية من أعمال تنفيذ كوبري المشاة الحيوي، لافتا إلى أنه سيخدم قاعدة كبيرة من سكان المدينة وروادها.

أعمال صيانة المسطحات الخضراء

على جانب آخر، أوضح جمال طلعت أنه جار الإعداد لطرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة بالجزيرتين بجوار مدينة الرحاب ومكتب النائب العام حتي طريق السويس، والجزر يمين وشمال مشروع دار مصر وعمارات القرنفل، والجزيرة بجوار نادي القاهرة الجديدة “مسار الزيارات”، ومنطقتى الأيقونة والجزيرة الواقعة بين جاردينيا هايتس ومنطقة الجيش حتي ميدان المنطقة الصناعية بامتداد المدينة.

خطة المجتمعات العمرانية للحفاظ على البيئة بالمدن الجديدة

وأفاد أن ذلك يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ علي البيئة بالمدن الجديدة، ونظافة تلك المدن وظهورها بالمظهر اللائق بها. ​