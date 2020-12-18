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القاهرة الجديدة : إطلاق التيار الكهربائي ببعض أحياء مشروع بيت الوطن

ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.
شريف عمر 4:38 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 4:38 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إطلاق التيار الكهرباء لبعض أحياء مشروع بيت الوطن، ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة 2 بيت الوطن، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه أصبح متاحًا لجميع حاجزي قطع الأراضي التى تم الانتهاء من بنائها بالأحياء ( 8- 7- 6- 5 ) بمشروع بيت الوطن توصيل التيار الكهربائي، وذلك بعد التنسيق مع جهاز المدينة، وشركة التوزيع واستكمال كل الإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن موزع توسعة 2 بيت الوطن يتكون من (52) خلية، ويعمل كبديل لمحطة محولات (بيت الوطن 2)، ويقوم بتغذية (13) موزعًا فرعيًّا بالأحياء (8- 7- 6- 5) بمشروع بيت الوطن في القاهرة الجديدة، كما أن الموزع يقوم بتغذية بعض الكومباوندات بمنطقة 1000 فدان بالامتداد الشرقي بالمدينة.

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بقلم شريف عمر

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