القاهرة التجارية توقع بروتوكول تعاون مع غرفة بافوس القبرصية

دعاء حسنىوقعت غرفتا القاهرة وبافوس القبرصية، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف زيادة التبادل التجارى والاستثمارية بين البلدين.جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة بافوس برئاسة أندرياسديمترياديس والوفد المرافق له لغرفة القاهرة لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى

دعاء حسنى

وقعت غرفتا القاهرة وبافوس القبرصية، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف زيادة التبادل التجارى والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة بافوس برئاسة أندرياسديمترياديس والوفد المرافق له لغرفة القاهرة لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وقبرص.

وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة فى كلمته التى القاها عنه سامح زكى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن مصر تعتبر واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك نسعى بخطوات ثابتة ووفق خطة مدروسة لتنويع اقتصادنا، وتطوير قدراته الإنتاجية فى مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة فى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وفى هذا الإطار فإنها ترحب دائمًا بالمستثمرين.

ونوه زكى، إلى أن الحكومة المصرية شرعت فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى ، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين وتم تطوير وإنشاء شبكة طرق كبيرة وموانئ والاتصالات والطاقة، وتجهيز العديد من المناطق الصناعية خاصة فى محور قناة السويس وإصدار قانون جديد للاستثمار يحمى المستثمر ويقضى على البيروقراطية لتيسير إجراءات التسجيل والتشغيل.

وأكد زكى أن مصر تتميز بأنها سوق كبير حيث يبلغ عدد السكان حوالى 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى إبرام مصر للعديد من الاتفاقيات التى تساعد على التصدير مثل الكوميسا مع أفريقيا، والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبى والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها من الاتفاقيات، كما تتميز بوفرة فى الأيدى العاملة مع انخفاض الأجور، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة القاهرة تأسست عام 1913 حيث تلعب دورًا كبيرًا فى المجتمع التجارى والخدمات التى تقدمها للسادة التجار من خلال الأنشطة المختلفة المتمثلة فى العديد من الشعب التى تضمها الغرفة التجارية، وتعد من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط وتقوم بدور فعال فى الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها، وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم.

يُذكر أنه من ضمن تخصصات وفد الغرفة القبرصية ” الآلات والمعدات الكهربائية – المقاولات والعقارات – التعدين- الصحة- الكيماويات والأدوية- الطاقة – الزراعة – اللوجستيات والمواصلات “.

من جانبه قال أندرياسديمترياديس رئيس غرفة بافوس إن البروتوكول الذى تم توقيعة بين الغرفتين سيكون عاملا مساعدا فى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة ان هذه العلاقات طيبة على كل الاصعدة خلال الفترة الحالية.

واشار الى رغبة الجانب القبرصى فى زيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع نظيره المصرى فى المرحلة المقبلة لتحقيق افادة متبادلة بين الطرفين داعيا الجانب المصرى الى زيارة قبرص لدعم العلاقات التجارية المشتركة.