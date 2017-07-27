القاهرة الاقتصادية تحيل ملف احتكار الدواء للخبراء

نجوى عبد العزيزأحالت محكمة القاهرة الاقتصادية ملف الدعوى المقامة ضد 13 من رؤساء شركات الأدوية، المتهمين في قضية احتكار الدواء، إلى لجنة من الخبراء، وحددت جلسة 28 سبتمبر لإيداع تقريرها حول الغرامة الملائمة. طالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإلزامهم بدفع غرامة

نجوى عبد العزيز

أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية ملف الدعوى المقامة ضد 13 من رؤساء شركات الأدوية، المتهمين في قضية احتكار الدواء، إلى لجنة من الخبراء، وحددت جلسة 28 سبتمبر لإيداع تقريرها حول الغرامة الملائمة.





طالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإلزامهم بدفع غرامة 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية المتهمة تتلاعب فيما يقرب من 40 مليار جنيه، وهو حجم سوق الدواء سنويًّا.

كان 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية احتكار الدواء قد سددوا 15 ألف جنيه للمحكمة الاقتصادية كأمانة الخبير؛ وذلك لإيداع تقريرها حول الغرامة الملائمة بعدما أحالت المحكمة القضية للجنة الخبراء.