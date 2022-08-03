«القاهرة» الأول أفريقيا.. 3 مطارات مصرية ضمن قائمة أول 10 بالقارة السمراء

حققت المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوى القارة الأفريقية فى حركة الركاب والشحن الجوى وتصدر مطار القاهرة الدولى القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات ” ACI ” لأول عشر مطارات أفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام 2021.

كما جاء مطار القاهرة فى “المركز الثانى” فى حركة شحن البضائع.

وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس.. وجاء مطار شرم الشيخ فى المركز الثامن ضمن أول عشر مطارات أفريقية من حيث عدد الركاب وفقا لإحصاءات المجلس الدولى للمطارات.

ومن جانبه قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران بما تحقق من إنجاز على مستوى القارة الأفريقية معربا عن تقديره لجهودهم الكبيرة التى ساهمت فى تحقيق هذا الإنجاز برغم الظروف الصعبة التى مرت بها صناعة النقل الجوى بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن منظومة المطارات المصرية تشهد تطويراً كبيراً بانضمام مطارات جديدة وتحديث البنية الأساسية ورفع كفاءة المطارات الحالية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات وتطوير قرية البضائع وتحديث أسطول الشحن الجوى.

وأكد وزير الطيران المدنى أن نجاح 11 مطاراً مصرياً فى الحصول على شهادة السفر الصحي الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات يعد نجاحا كبيرا عزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية مما أسهم فى تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.

وقد حقق مطار القاهرة ” المركز الأول” إفريقياً بعدد ركاب بلغ 11 مليون و346 ألف راكب متفوقا على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا والمغرب وكينيا بينما جاء مطار الغردقة فى المركز الخامس بعدد ركاب وصل إلى 4 ملايين و 909 آلاف راكب ومطار شرم الشيخ فى المركز الثامن بالقائمة بعدد ركاب 4 ملايين و557 ألف راكب.

وفى مجال الشحن الجوى جاء مطار القاهرة فى المركز الثانى أفريقياً من حيث حركة البضائع حيث تم نقل 333 ألفا و536 طن بضائع وذلك بعد مطار “جومو كينياتا” فى كينيا الذى جاء فى المركز الأول.

وكشفت إحصاءات المجلس الدولى للمطارات أن إجمالى حركة الركاب والشحن خلال عام2021 بالمطارات الأفريقية بلغ 114,8 مليون راكب بزيادة حوالى 49,4 % عن عام 2020 وبلغت حركة الشحن الجوى 2,2 مليون طن بضائع بزيادة 11,6 % عن نفس الفترة.

كما وصل عدد الركاب الذين تم نقلهم حول العالم إلى 4,6 مليار راكب عام 2021 بزيادة 28,4 % عن عام 2020 ..وبلغت حركة الشحن الجوى عالمياً 125,3 مليون طن بضائع بزيادة 15,4 % عن نفس الفترة.