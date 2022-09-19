«القاهرة» الأولى في عدد صناديق التأمين الخاصة.. و«سيناء» في ذيل القائمة

تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية في مؤشر عدد صناديق التأمين الخاصة، بنسبة 51%، بزيادة 4 جديدة، ليصل نصيبها في 2021 إلى 354 صندوقًا، في حين ارتفع عددها بالجيزة إلى 90، بنسبة بلغت 13%، لتكون هي صاحبة المرتبة الثانية، أما الإسكندرية فلم تسجل تغييرًا عن 2020، لتكون نسبتها 9,2% من إجمالي الصناديق، بواقع 64 صندوقًا.

القليوبية تلي الإسكندرية في صناديق التأمين الخاصة

وجاءت القليوبية بالمركز الرابع، والتي ثبتت صناديقها عند حد الـ17، بنسبة 2,4%، وتلتها الغربية التي تتمكن من 15 صندوقًا لم تزدد بعد، مسجلة نسبة 2,2% لتصل إلى المرتبة الخامس، ومثلها قنا بذات المركز ونفس النسبة، في حين سجلت أسيوط 14 صندوقًا للمشتركين، بنسبة 2,2% من إجمالي الصناديق، وتبعتها الدقهلية بعدد 13 صندوقًا، ونسبة لم تجاوز 1,9%، تلتها سوهاج بـ11 صندوقًا ونسبة 1,6%.

وجاءت الشرقية في المرتبة التاسعة بعدد 10 صناديق ممثلين 1,4 من الإجمالي، في حين بدت الإسماعيلية وأسوان مثلها تمامًا، بعدد صناديق ونسبة مماثلتين.

بينما لم يتغير الحال بالنسبة للسويس، فالصناديق بها ما زالت 9، بنسبة 1,3%، وماثلتها في العدد والنسبة البحيرة والمنيا.

المنوفية تسجل زيادة جديدة

وفي المركز الحادي عشر جاءت بور سعيد، بواقع 8 صناديق، بنسبة 1,2%، بينما رُصد عن المنوفية إضافة صندوق جديد إليها ليصلوا إلى 5، بنسبة 0,6%، وجاءت البحر الأحمر مسجّلة نفس النسبة وعدد الصناديق.

في حين أن المرتبة الثالثة عشرة كانت من نصيب كفر الشيخ وبني سويف ودمياط -التي سجلت زيادة واحدة جديدة- والفيوم التي تشارك كل واحدة منها بـ4 صناديق ونسبة متشابهة تقدر بـ0,6%.

وجاءت مرسى مطروح والوادي الجديد، كل واحدة منهما بـ3 صناديق، مسجلتين نسبة 0,3%، بينما بدت سيناء الشمالية والجنوبية متماثلتين، بصندوقين لكل منهما ونسبة 0,3%.

ومما يُذكر أن مرسى مطروح قد أضافت زيادة واحدة جديدة عن 2020.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا عام 2021، مقابل 686 لعام 2020.