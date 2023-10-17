القاهرة الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج».. و«الإسكندرية» لـ«شاومي»

سجلت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال يوليو الماضى ارتفاعًا بنسبة 7% لتصل إلى 727 ألف جهاز، مقابل 678 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

ورصدت “المال” تطور مبيعات سوق المحمول في مصر خلال يوليو الماضى، وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تسوق نصف مبيعاتها في القاهرة

تصدرت “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 50%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 396 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 20%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 4% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر الماضى.

القاهرة والدلتا الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو»

سيطرت “القاهرة” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 39% من إجمالى مبيعاتها البالغة 87 ألف جهاز خلال يوليو الماضى، تلتها «الدلتا» في المركز الثاني بحصة 38%.

وجاءت “مدن الصعيد” فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 13%، تلتها أعقبتها “الإسكندرية” فى المركز الرابع مسجلة حصة قدرها 6%، ثم «مدن القناة" بنسبة 4%.

بنسبة 51%.. القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف «ريدمي»

واعتلت “القاهرة” صدارة مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 51% من إجمالى مبيعاتها البالغة 71 ألف جهاز خلال يوليو الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 20%، أعقبتها "مدن الصعيد" في المركز الثالث بنسبة 14%، تلتها “الإسكندرية” رابعًا بحصة قدرها 8%.

وتركزت “مدن القناة” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 7%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية.

الدلتا الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي»

هيمنت “الدلتا” على الحصة السوقية الأكبر من الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بنسبة بلغت 49%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 71 ألف جهاز خلال يوليو الماضى.

وجاءت “القاهرة” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 28%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 7%، أعقبتها “مدن القتاة” فى المركز الخامسة بنسبة 5%، من إجمالى مبيعات العلامة الصينية «ريلمي».

القاهرة تستحوذ على 46% من مبيعات هواتف «إنفينيكس»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 46%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 28 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 21% ، تلتها “الصعيد” فى المركز الثالث بنسبة 18% من إجمالى مبيعات “إنفينكس”.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 11%، من إجمالى مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 4% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر الماضى.

«فيفو» تسوق 58% من نصف مبيعاتها في القاهرة

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «فيفو» بنسبة بلغت 58%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 31 ألف جهاز خلال يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” و"مدن الصعيد" فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 14% لكل منهما.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الثالثة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» بعدما اقتنصت حصة سوقية 11%، تلتها «مدن القناة» فى المركز الخامس بحصة قدرها 10%، تلتها مدن القناة" فى المركز الرابع بنسبة 4%.

بنسبة 86%.. الإسكندرية تسيطر على مبيعات هواتف «شاومي»

استحوذت “الإسكندرية” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «شاومي» بنسبة بلغت 86%، من إجمالى مبيعاتها البالغة أقل من 1000 جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 8%.

وحلت “القاهرة” في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعات هواتف «شاومي» في مصر.