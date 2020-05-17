القافلة الثانية لصندوق تحيا مصر تصل محافظة مطروح

وصلت إلى محافظة مطروح القافلة الثانية لصندوق تحيا مصر ( نتشارك هنعدي الأزمة ) والتي تحمل 60 طن مواد غذائية ( 6 ألاف كرتونة )، وسيتم توزيعها على الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، وتضم القافلة بوابة تعقيم وتطهير إليكترونية لاستخدامها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد .

وتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالشكر بالإنابة عن جميع أهالى مطروح للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه الدائم لمحافظة مطروح .

إهداء بوابة التعقيم والتطهير الإليكترونية لمستشفى الحميات

ووجه المحافظ لمديرية التضامن الاجتماعى ورؤساء المدن بتوصيل هدية رئيس الجمهورية إلى المستحقين بمنازلهم، مع حصر جميع أعداد المستحقين بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المشاركة فى عملية التوزيع .

بالإضافة إلى كميات الزيادة عن الأعداد لحالات العزل الاجتماعى للمخالطين لمصابى فيروس كورنا ، كما وجه محافظ مطروح بإهداء بوابة التعقيم والتطهير الإليكترونية لمستشفى حميات مطروح.. ووجه الشكر لصندوق تحيا مصر وجميع الجميعات والمؤسسات الخيرية المشاركة فى القافلة .

وفى سياق آخر أكد محافظ مطروح مساهمة المحافظة فى إهداء كسوة العيد للأطفال الأيتام وأطفال الأسر الأشد احتياجا بجميع مدن المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك بتكلفة 600 ألف جنيه.

وأوضح عمر مجاور مدير عام الشئون المالية والادارية فى محافظة مطروح أن المبلغ المخصص للمساهمة فى توفير كسوة العيد للأطفال الايتام وبالأسر الاشد احتياجا سيتم توزيعها حسب حصر أعداد الاطفال بكل مدينة.

وسيتم توفير ملابس الاطفال بتكلفة 310 آلاف جنيه بمدينة مرسى مطروح ، و30 ألف جنيه بمدينة السلوم ، و50 ألف جنيه بمدينة برانى ، و30 ألف جنيه بمدينة النجيلة ، و60 ألف جنيه بمدينة الحمام ، و25 ألف جنيه بمدينة العلمين ، و35 ألف جنيه بمدينة الضبعة ، و60 ألف جنيه بمدينة سيوة.