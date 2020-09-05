القافلة التنموية الشاملة لجامعة الإسكندرية تبدأ تجهيز أسقف منازل بسيدي براني

يشارك بنك الكساء المصري، وبنك الغذاء بجهود مجتمعية مكثفة لنجاح القافلة التنمية الشاملة لجامعة الإسكندرية بالتعاون مع محافظة مطروح لخدمة أهالي مطروح.

يأـي ذلك في القافلة التي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حيث تتضمن القافلة التنموية عدة أنشطة من قافلة طبية ومساعدات غذائية ومجتمعية .

وأوضح الدكتور عبد المنعم فوزى مقرر القوافل المجتمعية بجامعة الاسكندرية أن القافلة بدأت يومها الثالث بعمل سقف عدد من المنازل لعدد من الأسر بقرى وتجمعات مدينة سيدى براني، وكذلك تم تسليم وتوزيع الالبان بشهادة الميلاد والبطاقات وبمعرفة قيادة المنطقة الغربية العسكرية.

كما حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال أعمال القافلة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس اعمال القافلة التنموية الشاملة لجامعة الاسكندرية وتذليل كافة العقبات.

وتأتي القافلة بالتعاون مع بنك الطعام والمنطقة الغربية العسكرية وبنك الكساء المصرى، فى يومها الثانى لتقديم عدد من الخدمات المجتمعية لأهالى قرى مدن غرب مطروح وسيوة وذلك خلال الفترة من3 – 11 سبتمبر الجارى .

وأوضح الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس القافلة أن القافلة قامت بمباشرة أعمالها فور وصولها لمطروح ظهر امس الخميس فى اليوم الاول لها بإجراء عدد من الكشوفات الطبية بمستشفى مطروح العام حتى الثامنة والنصف مساء بالكشف على ٢٥٠ حالة اطفال وعلاج طبيعي، و ١٣ حالة نساء، و٣ حالات جلدية بحضور اخصائي مستشفي مطروح ونوابها، كما قام بنك الطعام والكساء الاعداد لبدء توزيع اليوم الجمعة مواد غذائية وملابس وادوات مدرسية لعدد 2600 أسرة و500 طالبا .

تتم حاليا أعمال معاينة وتسقيف عدد من المدارس

على جانب آخر تتم حاليا أعمال معاينة وتسقيف عدد من المدارس واعادة تأهيلها بمدينة برانى وتجهيز مسجد الزيدان، كما انطلق فريق عمل بذبح عجل والتنسيق لبدء توزيع اللحوم على اهالى السلوم .



كما تم وصول 2 طن من المواد المطهرة مساهمة من احدى الشركات وتسليم نصف طن لديوان عام محافظة مطروح، بالاضافة الى مجموعة من الكتب الدينية مساهمة من وزارة الأوقاف المصرية .

ووصل طن من المواد المطهرة اللازمة للاجراءات الاحترازية و12 كرتونة كتب دينية للتوزيع بمدينة برانى ، كما تم نشر ولصق اعلانات التعريفية والتوعية بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، والتى اعدتها الدكتورة وفاء السحلى وكيل كلية الطب جامعة الاسكندرية لخدمة المجتمع.