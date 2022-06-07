القاطرة «Svitzer» الثانية تنضم لأسطول هيئة قناة السويس.. منتصف يونيو

علمت «المال» أن أسطول قناة السويس سيشهد انضمام القاطرة” سفيتزر السويس 3″ منتصف الشهر الجاري ، وذلك بعد انضمام القاطرة ” سفيتزر بورسعيد 3″ ، مطلع مايو الماضي ، لتوفير خدمة عالية الجودة للسفن العابرة من المجرى الملاحى.

وذلك في إطار التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس وشركة Svitzer الدنماركية -إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية -، الخاص بمد تعاقدهما الموقع منذ عام 2019 ، بقاطرتين جديدتين، ليصبح إجمالى القاطرات فى العقد المبرم مع الهيئة إلى 6 قاطرات يقوم بتشغيلها 120 بحريا مصريا بمنتصف 2022.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للقاطرة 198 طنًا من الوزن الساكن ، وبطول 28.9 متر وعرض 13 مترًا، وتم بناؤهما في شركة “Med Marine ” التركية والتي تمتلك أكبر أحواض بناء السفن، بموجب تعاقدها مع شركة Svitzer الدنماركية في فبراير الماضي.

وانفردت “المال”في عددها الصادر في فبراير الماضي بإطلاق اسم «بورسعيد 3» و«السويس 3» على القاطرتين ،وتخطت القيمة الإيجارية لكل منهما 5 آلاف دولار يوميًا ، والتى اتفقت عليها هيئة قناة السويس مع شركة «Svitzer» ، لخدمة أعمال قطر سفن الحاويات العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد والمجرى الملاحى للقناة ، وتصل مدة انتفاع الهيئة بالقاطرتين إلى 10 سنوات، وبقوة شد 70 طنا.

ويشار إلى أن «Svitzer» تعاقدت مع هيئة قناة السويس فى أواخر عام 2019 ، لتأجير القاطرتين «سفيتزر بورسعيد 1» و«بورسعيد 2» لخدمة منطقة شرق بورسعيد، ثم انضمت للتعاقد قاطرتا «سفيتزر السويس 1» و«سفيتزر السويس 2» فى ديسمبر 2021.

وتعد «Svitzer» إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية، وهى متخصصة فى توفير القاطرات للموانئ والممرات الملاحية، وتمتلك أسطولا يصل إلى 110 سفن تعمل فى سبعة موانئ و11 محطة فى 12 دولة، بأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.