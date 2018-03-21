القاضي: WE أثرت منافسات قطاع الاتصالات في الخدمات والأسعار

المال- خاص ‎ قام ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، بزيارة المقر الرئيسي للشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية حيث كان في استقباله أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وقيادات الشركة. وخلال الزيارة أشاد ياسر ال

المال- خاص

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قام ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، بزيارة المقر الرئيسي للشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية حيث كان في استقباله أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وقيادات الشركة.

وخلال الزيارة أشاد ياسر القاضي بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال فترة وجيزة منذ دخولها سوق المحمول وتقديمها لخدمات الاتصالات المتكاملة بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع

ووجه القاضي الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها لحرصهم على العمل من أجل تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطنين مما ساهم في إثراء المنافسة في قطاع الاتصالات المصري وهو الأمر الذي انعكس ايجابياً على تحسين كفاءة خدمات الاتصالات وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما شهدت الزيارة متابعة إجراءات العمل وفقا للبرنامج الشامل الذي تنفذه الشركة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والوقوف على المجهودات المبذولة في سبيل رفع كفاءة شبكات الاتصالات.

وفي هذا السياق تفقد ياسر القاضي سير العمل في مركز خدمة عملاء (we)بمبنى الشركة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه منظومة خدمة العملاء بالشركة.

واستمع الوزير إلى آراء المواطنين المتواجدين بالمركز حول الخدمات المقدمة من الشركة.

كما قام بزيارة تفقدية لمركز البيانات “DATA Center” التابع للشركة، واستمع إلى شرح عن منظومة العمل والخطط والمشروعات التي تنفذها الشركة، وما تم تحقيقه وانجازه خلال الفترة الماضية واستثمارات الشركة لدعم البنية التحتية للاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة.

وشهدت الزيارة ايضا تفقد العمل في مركز الدعم الفني بالشركة، التقى خلالها ياسر القاضي بالعاملين بالمركز حيث أشاد سيادته بالجهود المبذولة من العاملين باعتبارهم يمثلون عنصرا رئيسيا لتطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للشركة.

كما عقد ياسر القاضي لقاءاُ مع القيادات التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات لمناقشة آخر التطورات والجهود التي تبذلها الشركة لدعم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أكد الوزير على ضرورة متابعة العمل من أجل مواكبة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى العمل على التوسع في أنشطة الشركة للانطلاق الى الأسواق الإقليمية.

وأشاد الوزير بالتطور الذي شهدته الشركة المصرية للاتصالات نتيجة لجهود قيادات الشركة والعاملين بها، مهنئا الشركة بارتفاع عدد عملاء شبكة we للمحمول إلى 3 مليون عميل.

ومن جانبه قدم أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات شكره للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دوره الفعال وحرصه المستمر في متابعة الخطط والمشروعات التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد البحيري على التزام الشركة كونها المشغل الوطني لخدمات الاتصالات في مصر بالاستثمار المستمر في البنية التحتية للاتصالات، والسعي الدائم نحو تحقيق التميز التشغيلي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للعملاء من حيث القيمة والابتكار والجودة في خدمات الاتصالات.

كما أعربإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات عن شكره للسيد الوزير لدعمه لقطاع الاتصالات مشيدا بجهود أحمد البحيري ومؤكدا على تقديره للجهود التي يبذلها العاملين بالشركة من أجل تطوير العمل.

وفي نهاية اللقاء قدم أحمد البحيري درع الشركة لياسر القاضي تقديرا لجهوده المتواصلة من اجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

