القاضي: 3.26 مليار دولار صادرات الاتصالات في 2017

محمد فتحي وسمية كمال قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى 2017 ب 12.5% مؤكدا أن هذه النسبة غير مسبوقة وتنبئ بمستقبل مبشر للقطاع.وأضاف القاضي خلال افتتاحية مبادرة Meet the government التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لمساعدة وت

محمد فتحي وسمية كمال

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى 2017 ب 12.5% مؤكدا أن هذه النسبة غير مسبوقة وتنبئ بمستقبل مبشر للقطاع.

وأضاف القاضي خلال افتتاحية مبادرة Meet the government التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لمساعدة وتوعية الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي، ان معدل النمو الذى تم تحقيقه في 2017 ليس أقصى طموحات الوزارة وإنما ستعمل على زيادتها خلال خطة 2025.

وأكد أن قطاع الاتصالات سجل مشاركة فى الناتج القومي بنسبة 3.5%، مضيفا أن القطاع حقق صادرات بنحو 3 مليار و 260 مليون جنيه في 2017.

ونوه بأن استراتيجية الوزارة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 والتي عرضت على الرئيس جاءت بخطط طموحة يمكن تحقيقها على مستوى العامين القادمين، مؤكدا دعم الدولة الكامل لتلك الاستراتيجية.