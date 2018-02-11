القاضي: 12 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من مدينة المعرفة

دبى ـ سمر السيد:قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر البدء فى أعمال مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى منها فى 3 سنوات بدلاً من سبعة باستثمارات 12 مليار

دبى ـ سمر السيد:

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر البدء فى أعمال مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى منها فى 3 سنوات بدلاً من سبعة باستثمارات 12 مليار جنيه.

وأوضح القاضى فى تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للحكومات التى بدأت أعمالها اليوم فى دبى، أن الوزارة تخطط أن تكون تلك المدينة مركزا لصناعة الاتصالات بمصر وأن تكون شبيهه بمشروع “وادى السيليكون بالولايات المتحدة”، علاوة على جذب الاستثمارات العالمية وتصدير أفكار ومنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للخارج.

وأضاف أن الوزارة قامت بوضع فصل مخصص للاستثمار بالمناطق التكنولوجة ضمن قانون الاستثمار، لافتا إلى أن هناك خطة لإنشاء 4 مجمعات صناعية جديدة فى مدن برج العرب وبنى سويف وأسيوط والسادات التكنولوجية الجديدة.



وقال إن تهيئة المناخ والظروف جعل مستثمرى جنوب شرق آسيا يتواجدون فى مصر بغرض التصنيع؛ لأن مصر سوق واعدة وجاذب كما لديها اتفاقيات تجارية مع جميع بلدان العالم.