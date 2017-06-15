القاضي يطلب الاطلاع على نتائج مفاوضات توزيع الترددات‎

علمت ” المال ” أن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طالب الدكتور سيد عزوز رئيس قطاع تخطيط الطيف الترددى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالاطلاع على نتائج المفاوضات النهائية مع شركات المحمول الثلاث بشأن إعادة توزيع الترددات فيما بينهما ” reforming ” والمهلة الزمنية المستغرقة .

وقالت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات إن عزوز اجتمع مع ممثلى شركات ” فودافون ” و” أورنج ” و” اتصالات ” يوم الاربعاء الماضى وتم التوصل لاتفاق شبه نهائى بخصوص آليات إعادة توزيع الترددات ، وفى انتظار الموافقة النهائية لرفع النتائج للوزير من اجل التصديق عليها .

وكان القاضى قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة أن تسليم ترددات الجيل الرابع 4G للمشغلين مرهون باستكمال توقيع اتفاقيات التجوال المحلى بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، علاوة على إعادة توزيع الترددات فيما بينهم .

وإعاده توزيع الترددات هو اجراء فني تقوم به شركات المحمول لضمان تقديم الخدمة لعملاءها بأعلى مستوى جودة ممكن.

يذكر أن شركات الاتصالات سددت قيمة تراخيص الجيل الرابع، نهاية العام الماضى، البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات، ومازالت تنتظر استلام الترددات.

وبلغ إجمالى ترددات 4Gالتى حصلت عليها شركات الاتصالات 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجا لفودافون.