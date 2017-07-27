القاضي يتفقد منطقة برج العرب التكنولوجية

المال- خاصتفقّد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم، المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية. وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بافتتاح المناطق التكنولوجية الجديدة بالسادات وبني سويف قبل نهاية العام.وأضاف، على هامش تفقده للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب في ثاني زيا

المال- خاص

تفقّد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم، المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.





وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بافتتاح المناطق التكنولوجية الجديدة بالسادات وبني سويف قبل نهاية العام.

وأضاف، على هامش تفقده للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب في ثاني زيارة بعد إنشائها، أنه بإنشاء أكبر مركز بيانات عملاق في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، تكون المنطقة قد اكتملت بوجود شركات مصرية وعالمية.

يُشار إلى أن شركة وادى النيل للمقاولات العقارية والاستشارات نفذت المرحلة الأولى (العاجلة) فى مدينتى برج العرب وأسيوط، والتى تتضمن 11 مبنى، منها محال تجارية ومطاعم ومراكز تدريب وخدمات تعهيد بتكلفة 400 مليون جنيه تقريبًا.



