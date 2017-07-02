القاضي: مد 360 ألف متر كابلات فايبر في كفر الشيخ‎

محمود جمال قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن محافظة كفر الشيخ تشهد تحولًا تكنولوجياً في تقديم الخدمات المقدمة للمواطن من أجل التحول للمجتمع الرقمي. جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الأحد، للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بها، يرافقه عدد من قيادات القطاع، منهم المهندس أ

محمود جمال

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن محافظة كفر الشيخ تشهد تحولًا تكنولوجياً في تقديم الخدمات المقدمة للمواطن من أجل التحول للمجتمع الرقمي.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الأحد، للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بها، يرافقه عدد من قيادات القطاع، منهم المهندس أحمد البحيري رئيس الشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح القاضي أن الـ 18 شهرًا الماضيه، شهدت تحديث شبكات الخطوط الأرضية من خلال مد 360 ألف متر مربع من شبكات كابلات الألياف الضوئية، وتركيب 146 كابنيه، وإضافة 30 ألف مستخدم جديد للإنترنت فائق السرعة، وضم 22 ألف اشتراك خط أرضي جديد.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع السيد نصر محافظ كفر الشيخ علي إتاحة أماكن للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المشغل المتكامل بعد تقديمها خدمات المحمول، وتحديث 13 مكتب بريد بالمحافظة، وسيتم تطوير 14 أخرى وافتتاحها خلال شهرين.