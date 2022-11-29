القاضي: كل 10% استثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة توفر 100 مليار دولارعوائد اقتصادية

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن كل 10% استثمارات في الطاقة النظيفة، توفر 100 مليار دولار عوائد اقتصادية وإجتماعية وتنموية معا.

طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة

وتضمنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع في نطاق التمويل الاخضر المستدام، من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة، التي تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن، وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية؛ للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح القاضي أن تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين خاصة، أن هذه المشروعات تتميز بتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، فضلا تاثيراتها في الحد من الانبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن سويا.

ومن ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التي يقوم المصرف المتحد بدراستها وطرحها بالسوق خلال 2023 مشروعات الطاقة المتجددة. وأن الاستثمارات فيها يؤدي إلى زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا.

هذا ويدرس المصرف المتحد التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي كان قد طرحه سابقا في 2021، كذلك تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر.

وأعرب أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد أحد القوى المحركة، لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030، مما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديا، كذلك تاثيره اجتماعيا في القضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تاثيره الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات.

وأشار القاضي أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:

الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.

حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management بأحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات. فضلا عن الاطلاع على كافة حسابات الشركات.

حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وامكانية السداد عبرها. وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الامر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد.. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.

مجموعة من خدمات الدعم الفني منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.