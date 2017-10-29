القاضي: صرف النفقة عبر المحمول يأتي ضمن إستراتيجية التحول لمجتمع رقمي‎

محمود جمال:قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن المبادرة الحالية لصرف النفقة للمطلقات عبر المحمول، تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة للتحول إلى مجتمع رقمي غير نقدي، مشيرا إلى تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل المجتمع بجميع خدماته لمجتمع رقمي.وأضاف خلال توقيع شركات الاتصالات اتفاقية مع بنك ن

محمود جمال:



قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن المبادرة الحالية لصرف النفقة للمطلقات عبر المحمول، تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة للتحول إلى مجتمع رقمي غير نقدي، مشيرا إلى تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل المجتمع بجميع خدماته لمجتمع رقمي.

وأضاف خلال توقيع شركات الاتصالات اتفاقية مع بنك ناصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتحويل النفقة عبر المحمول، أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات التي تقدم خدمات للتحول للاقتصاد الرقمي، من خلال شركاتها، بالتعاون مع جميع الشركات العاملة بالقطاع.

وأوضح أنه لولا وجود البنية التحتية، والتطبيقات، لما أمكن تقديم مثل تلك الخدمات الرقمية.

وشدد على أن كل أجهزة الدولة تتكاتف لتقديم الخدمات للمواطنين على أحسن صورة، مشيرا إلى أن شركات المحمول تقدم الخدمات دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

