القاضي: تسليم ترددات الجيل الرابع مرهون باستكمال اتفاقيات التجوال المحلي

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن وزارته تتفاوض حاليا مع جهات سيادية لإتاحة ترددات جديدة للمشغلين بالسوق المحلية بخلاف المنصوص عليها في تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.



وأكد القاضي في تصريحات صحفية أن ترددات الجيل الرابع أصبحت جاهزة مع جهاز تنظيم الاتصالات وسيتم تسليمها لشركات المحمول بمجرد الانتهاء من عملية إعادة توزيع الترددات غير المستغلة والوصول إلي اتفاقيات نهائية بين المشغلين فيما يتعلق بخدمات التجوال المحلي.

ويقصد بالتجوال المحلي قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات ووحدات بيانات بالجملة من شركات المحمول الثلاث وإعادة بيعها للعميل، لحين قيام المصرية ببناء شبكتها بتكنولوجيا الجيل الرابع.

علي صعيد آخر، أضاف القاضي أن البريد تلقت حتي الآن طلبات من 2.5 مليون مواطن لتحديث بيانات بطاقات التموين.

وقال القاضي إن عملية إعادة الترددات غير المستغلة ستتم وفق مدة متفق عليها بين الشركات والجهاز.