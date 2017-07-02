القاضي: تجهيز 5 مراكز مجتمعية تكنولوجيا بكفر الشيخ

محمود جمال وقع السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي. كما شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ لدعم عدد من المراكز المجتمعية التكن



محمود جمال

وقع السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي.

كما شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ لدعم عدد من المراكز المجتمعية التكنولوجية متكاملة الدامجة لخدمة أهالي المحافظة وتقديم الخدمات الجماهيرية بشكل ميسر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التدريب وبناء القدرات والخدمات الصحية وإتاحة الوسائل المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وبموجب هذا البروتوكول المقرر تنفيذه خلال عامين بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه سيتم تجهيز 5 مراكز مجتمعية تكنولوجية متكاملة لتدريب شباب المحافظة على استخدامات الحاسب الآلي، وتوفير الدعم الفني والبرامج المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى تجهيز 3 وحدات للعلاج عن بعد تكنولوجياً، وكذلك توفير التدريب المتخصص والتدريب من أجل التوظيف لتنمية المهارات التكنولوجية لشباب المحافظة.