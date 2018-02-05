القاضي: الشركات الصغيرة تلعب دورا في تطبيق النظم التكنولوجية بالتعليم

محمد فتحى وسمية كمال:قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا مهما خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق النظم التعليمية التى تعتمد على التكنولوجيا فى ظل امتلاك الدولة أكثر من 65 ألف مدرسة موزعة على المحافظات.جاء ذلك خلال افت

محمد فتحى وسمية كمال:

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا مهما خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق النظم التعليمية التى تعتمد على التكنولوجيا فى ظل امتلاك الدولة أكثر من 65 ألف مدرسة موزعة على المحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاحية مبادرة Meet the government لمساعدة وتوعية الشركات العاملة فى القطاع التكنولوجى.

وأضاف القاضي أن رؤية القطاع للتحول الرقمي ليس مشروعا بل استراتيجية تتطبق بالمجالات المختلفة، وتعتمد على حزمة من القرارات، وميكنة المؤسسات.

وأشار إلى أن أمن المعلومات واحد من أهم محاور استراتيجة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إنها من أهم الركائز للتحول للمجتمع الرقمي.