القاضى يشهد تخريج الدفعة الأولى من مشروع تأهيل الشباب للعمل‎

المال – خاصشهد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، تخريج الدفعة الأولي من منحة مشروع تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة هواوي ومحافظة الجيزة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم من خلال برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلوما

المال – خاص

شهد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، تخريج الدفعة الأولي من منحة مشروع تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة هواوي ومحافظة الجيزة لتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم من خلال برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة متطلبات سوق العمل، حيث يضم المشروع التدريب على أساسيات الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، ومهارات خدمة العملاء.

حضر مراسم التخريج هان بينج الوزير المفوض ممثلاً لسفارة الصين الشعبية في مصر، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، والدكتورة منال عوض مساعد محافظ الجيزة، وتيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر.

يأتي هذا المشروع في إطار تنمية المهارات المعلوماتية وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم التكنولوجية في مختلف مناطق الجمهورية، وهو التوجه الرئيسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد في ظل حرصها على الاستثمار في العنصر البشري كأحد اهم مقومات الاقتصاد القومي، من خلال تأهيل جيل جديد مدرب ومؤهل لمواكبة تطور سوق العمل بالتعاون مع كبري الشركات.

وصرح اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بأن هناك العديد من اتفاقيات الشراكة التي تخص المحافظة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها هذا المشروع الهام، بالإضافة الى مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية في العمل الحكومي والتي كان لها بالغ الأثر في تطوير العمل بديوان عام المحافظة، ومقرات الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بأعمال الإدارات المختلفة سواء المتعلقة بقواعد البيانات أو المتابعة الميدانية أو تلقى شكاوى واستفسارات المواطنين والتواصل معهم.

كما أشارت الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، إلى أن مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل يأتي ضمن مشروع المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة ويهدف الي دعم سكان المناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع 8 محافظات وهي: القاهرة، والجيزة، والفيوم، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وقد تم الانتهاء بالفعل من دعم نحو 55 مركزاً وفرت ما يزيد على 20 ألف فرصة تدريب، وتسعي الوزارة الى تعميم هذا المشروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2019، مضيفة أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه في مايو 2016 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، والذي يتضمن تطوير وتأهيل 20 مركزاً تم الانتهاء من 5 مراكز منها كمرحلة أولي وجارىالعمل في باقي المراكز.

من جانبه قال تيري ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: “أنه دعماً لرؤيتنا والتزامنا تجاه مصر، تواصل هواوي الاستثمار في الابتكار والتركيز على تحسين تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن نرى دائما مصر واحدة من أكثر الأسواق الاستراتيجية، ونعلق أهمية كبيرة على الموارد البشرية والتقنية المحلية. وسنواصل التركيز على تمكين التحول الرقمي والتنمية المستدامة في مصر”.

يذكر أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على خدمة سكان المناطق الفقيرة بالمحافظات وإنما أيضا يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن التطوير الذي تقوم به وزارة الاتصالات داخل المراكز يشمل توفير التكنولوجيات المساعدة التي تمكن ذوي الإعاقة من التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وتلقي الدورات التدريبية طبقاً لنوع الإعاقة في بيئة دامجة، ويأتي هذا المشروع أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين متحدي الإعاقة والذي أطلق عام 2016 بالمؤتمر السنوي الدولي السادس للاتصالات للأشخاص المعاقين.