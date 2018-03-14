القاضى يبحث مع هانيويل الشراكة فى مشروعات التكنولوجيا‎

المال - خاص :استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، ستيفن جولد نائب الرئيس ومدير عام " Connected Enterprise " لشركة Honeywell ( هانيويل ) العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية والحلول الذكية للأبنية لبحث سبل الشراكة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات الذك

المال – خاص :

استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، ستيفن جولد نائب الرئيس ومدير عام ” Connected Enterprise ” لشركة Honeywell ( هانيويل ) العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية والحلول الذكية للأبنية لبحث سبل الشراكة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات الذكية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وخلال اللقاء استعرض القاضي توجهات الدولة لإقامة مدن ذكية جديدة في مصر؛ مشيرا إلى أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن لتطبيق أحدث النظم الذكية في جهات حكومية مختلفة وفقا لاستراتيجية التحول الرقمي المصري.

كما أكد الوزير على أهمية مشروع مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة كمنارة للإبداع الفكري والمعرفي حيث سيتم استقطاب الكوادر التكنولوجية المتميزة من المبدعين والتقنيين ورواد الأعمال، وإقامة عدد من مراكز التميز والأبحاث والتطوير في مجالات الحلول الذكية التي تخدم احتياجات المدن الجديدة مثل نظم النقل الذكي وإدارة المباني. موضحا الخطة الاستراتيجية لنشر المناطق التكنولوجية في مختلف المحافظات حيث شهد العامين السابقين افتتاح 4 مناطق تكنولوجية.

ومن جانبه أثنى ستيفن جولد على رؤية وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في توفير أحدث التقنيات في مجال إنشاء وإدارة المدن الذكية، ونشر المناطق التكنولوجية في المحافظات المختلفة، والعمل على تقديم ما هو جديد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، مؤكدا على التزام الشركة نحو التواجد في السوق المصرية والمشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة وتقديم خبراتها من الحلول التكنولوجية المتكاملة.

الجدير بالذكر أن شركة هانيويل العالمية تعمل في مصر منذ أكثر من 50 عاماً في تقديم الدعم التكنولوجي والحلول الابتكارية للقطاعين العام والخاص على حد سواء، وتخدم قطاعات عديدة مثل الصحة، والتجارة، والمطارات والمنشآت الحكومية.

