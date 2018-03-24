القاضى وفودة يفتتحان البطولة العربية للروبوت فى شرم الشيخ‎

المال-خاصافتتح ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، فعاليات البطولة العربية الحادية عشرة للروبوت التى تعد من أقوى المسابقات التى تقام فى الوطن العربى فى مجال الروبوت؛ وتستضيف جمهورية مصر العربية دورتها الحالية فى الفترة من 23 حتى 26 مارس فى شرم الشيخ بمشاركة

المال-خاص

افتتح ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، فعاليات البطولة العربية الحادية عشرة للروبوت التى تعد من أقوى المسابقات التى تقام فى الوطن العربى فى مجال الروبوت؛ وتستضيف جمهورية مصر العربية دورتها الحالية فى الفترة من 23 حتى 26 مارس فى شرم الشيخ بمشاركة 144 فريقا من 11 دولة تحت رعاية وزارة الاتصالات، وتنظمها الجمعية العربية للروبوت، وشركة تكنو فيوتشر، ومكتبة الإسكندرية.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات التكنولوجية بمشاركة 800 مشارك حيث يتم تنظيم 7 مسابقات للروبوت تغطى المرحلة العمرية من 6 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، وبتقنيات تكنولوجية مختلفة بهدف تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة، وخلق جيل متميز قادر على الابداع والابتكار والتميز فى حقول العلوم التكنولوجية. ويتأهل الفائزون إلى بطولة العالم فى الولايات المتحدة.

وأكد القاضى خلال كلمته التى ألقاها أهمية نشر ثقافة الروبوت فى الوطن العربى فى ظل التوسع فى مجالات استخدام الذكاء الصناعى والروبوت لتصل الى جميع مناح الحياة اليومية، مشيدا بأهمية الحدث فى إطلاق الطاقات الإبداعية للنشء المهتمين بالتكنولوجيا، وتبادل الخبرات بين الفرق من مختلف الدول العربية، داعيا المشاركين فى المسابقة الى الحفاظ على روح التحدى والاستمرار فى الابداع.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك شبابا واعيا مجتهدا قادرا على بناء الوطن، مؤكدا أن مصر تدعم الابداع والابتكار التكنولوجى حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية لتنمية قدرات النشء والشباب “رواد تكنولوجيا المستقبل”، وتعنى المرحلة الثانية منها بتنفيذ برنامج “مبرمجى المستقبل” لتدريب طلبة المدارس على أحدث التكنولوجيات وأساسيات البرمجة بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتكوين قاعدة رئيسية من المؤهلين لبناء صناعة قوية للروبوت.

وأوضح القاضى المشروعات التى يتم تنفيذها لدعم الابتكار التكنولوجى من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لتوفير التدريب وتطوير العنصر البشرى واقامة معامل تميز فى مصر، ونشر مراكز الإبداع فى محافظات مصر المختلفة بهدف تهيئة بيئة داعمة للابداع وريادة الأعمال واكتشاف المبدعين ورعايتهم وتشجيعهم واحتضان ودعم تأسيس شركات واعدة، ونشر مجمعات الابداع التكنولوجى فى الجامعات المصرية مشيرا الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملئ بقصص النجاح لشباب واعد مبدع استطاع الوصول الى مناصب هامة فى الشركات العالمية، وتأسيس شركات استطاعت التوسع فى أسواق خارجية، وغيرها انضمت إلى حاضنات بوادى السيليكون فى الولايات المتحدة الأمريكية. مشيرا الى أن معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم حاليا بطولة كأس مصر للروبوت للناشئين من سن 6 سنوات بمشاركة 850 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.

وقد حضر حفل افتتاح البطولة العربية للروبوت إسماعيل حسن ياسين رئيس الجمعية العربية للروبوت، أيمن القبانى رئيس مجلس إدارة شركة تكنو فيوتشر ورئيس البطولة العربية الحادية عشر للروبوت، والمهندس أيمن مدير مركز القبة السماوية العلمى بمكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة تحكيم البطولة.

وقام إسماعيل حسن ياسين بإهداء درع الجمعية العربية للروبوت ياسر القاضي، كما قام أيمن القبانى بإهداء سيادته درع البطولة العربية الحادية عشرة للروبوت وذلك تقديرا لمجهوداته فى دعم الابداع والابتكار التكنولوجى لدى النشء والشباب.

وتقديرا لمجهوداته فى دعم البطولة فى دورتها الحالية بشرم الشيخ قام إسماعيل حسن ياسين بإهداء درع الجمعية العربية للروبوت خالد فودة، كما قام أيمن القبانى بإهداء درع البطولة العربية الحادية عشر للروبوت.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تستضيف مصر فعاليات البطولة العربية للروبوت حيث سبق أن تم استضافتها عام 2013 بمدينة الإسكندرية.