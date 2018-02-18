القاضى: صناعة الإلكترونيات عالميا تعادل أربع أضعاف البتروكيماويات

محمود جمال ومحمد فتحى قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم صناعة الإلكترونيات بالعدالة يقدر بـ 2.5 تريليون دولار، بما يعادل أربع أضعاف صناعة البتروكيماويات. جاء ذلك خلال حفل إطلاق أول هاتف مصرى مصنع محليا "سيكو". وكشف عن أن الوزارة تستهدف المساهمة فى إنشاء 15 مصنع



محمود جمال ومحمد فتحى

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم صناعة الإلكترونيات بالعدالة يقدر بـ 2.5 تريليون دولار، بما يعادل أربع أضعاف صناعة البتروكيماويات.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق أول هاتف مصرى مصنع محليا “سيكو”.

وكشف عن أن الوزارة تستهدف المساهمة فى إنشاء 15 مصنع الكترونيات بالسوق المحلى بحلول عام 2025، مضيفا أن تعميق تلك الصناعة له عوائد اقتصادية واجتماعية على الدولة منها جلب عوائد بالعملة الصعبة.

ورأى أن تطوير منظومة التعليم الكترونيا سيساعد على توطين صناعة الهواتف والتابلت بمصر ونشر التكنولوجيا الجديدة ومنها انترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

وأشاد بالخطوة التى اتخذتها الشركة المصرية لصناعة السيليكون بإطلاق مبادرة تصنيع هاتف مصرى بمكونات محلية بنحو 45%، معتبرا إياها بداية الطريق للصناعات التكنولوجية بمصر.

