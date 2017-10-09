القاضى بجايتكس: الاتصالات تنمو 12.5% فى 2016/2017

%3.2 نسبة مساهمتها بالناتج المحلىمحمود جمالحقق قطاع الاتصالات معدل نمو خلال العام المالى المنتهى فى يونيو بلغ %12.5 بحسب الوزير ياسر القاضي، فيما اتفقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" مع شركة "نكست فن" لإنشاء مراكز تميز بمصر.جاء ذلك فى تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح الدورة 37



%3.2 نسبة مساهمتها بالناتج المحلى

محمود جمال

حقق قطاع الاتصالات معدل نمو خلال العام المالى المنتهى فى يونيو بلغ %12.5 بحسب الوزير ياسر القاضي، فيما اتفقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” مع شركة “نكست فن” لإنشاء مراكز تميز بمصر.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح الدورة 37 من معرض ومؤتمر جايتكس دبى للاتصالات خلال فترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجارى.

وكشف القاضى أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد ارتفع إلى %3.2، مشيرًا إلى أن وزارته بدأت الترويج لمشروعاتها خلال المحافل الدولية، ومنها «جايتكس» لا سيما مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة.

وأضاف أن معدل نمو القطاع خلال العام المالى الماضى وصل إلى %12.5، فيما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات 1.8 مليار دولار.

وكشفت أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عن اتفاق الهيئة مع ممثلى شركة «نكست فن» العالمية – المتخصصة فى مراكز الداتا سنتر- على إنشاء مراكز تميز داخل فروعها المنتشرة حول العالم.

وأوضحت أنه من المقرر بدء إنشاء هذه المراكز فى فنلندا وبرج العرب التكنولوجية كمرحلة أولى يليها التوسع فى باقى المناطق التكنولوجية، بشرط أن تحمل العلم المصري، مضيفة أن «إيتيدا» بصدد توقيع اتفاق نهائى مع «نكست فن» قريبًا بعد زيارة مسئوليها فنلندا مؤخرًا، وجار استكمال مرحله الاستعلام الأمنى للبدء فى داتا سنتر ببرج العرب التكنولوجية.

على صعيد آخر، ألمحت إلى إجراء مفاوضات مع شركات أجنبية وعربية على هامش معرض ومؤتمر جايتكس دبى للاستثمار بمصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن الهيئة تستهدف من وراء مشاركتها فى المعرض هذا العام جذب استثمارات أجنبية وتحسين صورة مصر الذهنية، لا سيما مع التشريعات الجديدة التى أقرتها الحكومة ومنها قانون الاستثمار الجديد.

وذكرت أسماء حسنى أن الهيئة أضافت كورسًا جديدًا إلى البرنامج الرئيس لتدريب الشباب يتعلق بخدمات التوقيع الإكترونى وآليات تأمينها

وافتتح المعرض والمؤتمر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى، بمشاركة 7344 شركة تكنولوجيا من 70 دولة حول العالم، أبرزها مصر والسعودية بزيادة %30 عن 2016.

ويقام المعرض هذا العام على مساحة 92.903 ألف متر مربع فى مركز التجارة العالمى بإمارة دبى بزيادة %20 عن العام الماضى، بالاضافة إلى 147 ألف متخصص وخبير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر من 97 دولة.

ويسلط المعرض الضوء هذا العام على أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات الذكية والمنصات الرقمية التى تعمل على تكامل وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المستخدمين إليها، لتحقيق رضا المتعاملين، وتعتزم 26 جهة حكومية فى أبوظبى استعراض 107 مشروعات ومبادرات رقمية خلال مشاركتها فى «أسبوع جايتكس للتقنية 2017»، تحت مظلة حكومة أبوظبى الرقمية، و23 مشروعا تم تحديثها.

إلى جانب إطلاق عدد من المواقع والتطبيقات الإعلامية والخدمية الجديدة، وفقا لمركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات — الجهة الحكومية المسئولة عن تطوير وتسيير أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإمارة.

فى سياق متصل، تشارك هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المصرية للعام الثانى عشر على التوالى فى المعرض تحت شعار «time for Egypt» من خلال دعم 26 شركة مصرية عبر تخصيص جناحين أحدهما يضم 20 شركة على مساحة 430 مترًا فى قاعة الشيخ سعيد المخصصة للحكومات، والآخر خاص بالشركات الناشئة ورواد الأعمال وعددها 6.

ويترأس المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وفدًا من الوزارة للمشاركة بالمعرض، وينوى عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع مسئولين حكوميين وقيادات كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية من أجل عرض الفرص الاستثمارية فى القطاع، وبحث التعاون فى مجالات متعددة.