القاضى: ارتفاع عدد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى إلى 620

الشعبة أصبحت المرجع الرئيسى للحكومة فى دراسات النقل معتز محمود قال المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن عدد أعضاء الشعبة ارتفع ليصل إلى 620 عضوا، يعمل لديهم نحو 28 ألف موظف. يشار إلى شعبة خدمات النقل الدولى تضم فى عضويتها شركات مرحلى

الشعبة أصبحت المرجع الرئيسى للحكومة فى دراسات النقل



معتز محمود



قال المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن عدد أعضاء الشعبة ارتفع ليصل إلى 620 عضوا، يعمل لديهم نحو 28 ألف موظف.



يشار إلى شعبة خدمات النقل الدولى تضم فى عضويتها شركات مرحلى البضائع وكان يقدر عدد أعضائها بنحو 500 شركة.



وكشف رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة شهدت بعض أعمال التطوير خلال الفترة الماضية أهمه إعداد كتيب جديد لأعضائها، فضلا عن تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بها.



واعتبر القاضى أن الشعبة أصبحت المرجع الرئيسى للحكومة فيما يخص دراسات النقل، لافتاً إلى أن هذا نتيجة الخبرات المتراكمة التى تمتلكها الشعبة من خلال أعضائها والذين يتعاونون معها عند طلب مساعدتهم عبر أوراق بحثية.