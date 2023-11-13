القارة لديها قدرات اقتصادية هائلة.. السيسى يؤكد أهمية تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وقال “إن القارة لديها قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات سواء الزراعية أو التعدينية أو غيرها، ولا ينقصنا غير التنسيق والتعاون الإيجابي بيننا جميعا بدعم الشركات التي ممكن أن تقوم بهذا الأمر”.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة ترحيبية اليوم الإثنين خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، أن مصر تحاول أن تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس ونحن حريصون على التنمية والتعمير وإطفاء الحرائق إن وجدت” .