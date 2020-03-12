القابضة لمياه الشرب : 1380 معدة تقوم بسحب مياه الأمطار فى المحافظات

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحافظات المتوقع أن تشهد سقوطا للأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل علي مدار الساعة بكل المعدات والإمكانيات لإزالة أى آثار للأمطار، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار إلى رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بكل الشركات التابعة، للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار، وسحب تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والأنفاق ومنازل الكباري والمناطق الساخنة أولا بأول.

وتم تكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف.

وتابع أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة قامت بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية،

وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى جميع المحافظات تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.

وأوضح أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالى (92 سيارة شفط مياه و 14 بدالة و 2 سيارة سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84 بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية – 137 معدة بالغربية – 20 ببنى سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم – 60 بالشرقية – 11 بالإسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالإقصر- 95 معدة بالمنيا)،

فضلا عن عدد العاملين والذى جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.

وأضاف أنه ابتداءً من منتصف ليل الخميس، شهدت العديد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية ودمياط والفيوم سقوطا للأمطار، وتقوم الشركة بالتنسيق مع المحافظات والمحليات والجهات المعنية بالتعامل الفورى معها.

وأكد أنه يتم التنسيق بين الشركات التابعة والعمل كفريق واحد للاستفادة من المعدات وسيارات كسح المياه بالشركات التى لم تشهد محافظاتها سقوطا للأمطار، لتعزيز ودعم الشركات الأخرى وسرعة التعامل وسحب تجمعات المياه من المحافظات المتأثرة.

وأجرى رئيس الشركة القابضة جولة تفقدية صباح اليوم، فى عدد من المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لمتابعة أعمال شفط وسحب المياه، ورفع آثار الأمطار.وعن الاستعدادات المسبقة، وأوضح، رئيس الشركة القابضة، أنه تم التطهير المسبق لمطابق وشبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار والتأكد من جاهزيتها وانتشار معدات الشركة بكافة المناطق والمحاور المتوقع سقوط الأمطار بكميات كبيرة بها.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب المواطنين ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الأحمال بشبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.