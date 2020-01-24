القابضة لمياه الشرب تشارك في معرض فنون تشكيلية للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في المؤتمر والمعرض الأول من نوعه والذي يمزج بين الفن التشكيلي لمياه النيل، للمحافظة على كل قطرة مياه، وذلك للفنان التشكيلي أحمد عبد الجواد، وبين الحل الواقعي لترشيد الاستهلاك، في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور علاء سلامة رئيس نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة. القابضة لمياه الشرب تشارك فى معرض الفنون التشكيلية

وقال، عبد الجواد، إن المعرض يأتى ترسيخا لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، وعرفانا بأهمية السد العالى فى توفير حياة أكثر رخاء وأمنا للمصريين طوال الأعوام الماضية.

وكرم عبد الجواد، عددا من المهندسين من بناة السد العالى ومنهم المهندس صبرى العشماوي رئيس جمعية بناة السد، واستعرض مشروع ترشيد استهلاك المياه وتشغيل الشباب، كمبادرة للحفاظ على المياه.

وأشار إلى أن فكرة المشروع تقوم على توفير ماكينة لغسيل السيارات بالبخار بدلا من المياه ما يوفر أكثر من 80 لترا من المياه فى المرة الواحدة.

وقال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية: إن فكرة ترشيد المياه أكثر من رائعة لنتبناها فى معارض الفنون التشكيلية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تبني قضية المياه في كافة المحافل والمؤتمرات لا سيما الفنون بمختلف أشكالها وذلك لزيادة الوعي المائي بين المواطنين باعتبار الفنون من أهم وسائل الاتصال وأكثرها إقناعها.

وأشار إلي اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية قضية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهميتها.