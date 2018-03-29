القابضة لمشروعات الطرق: الشركات التابعة حققت أعلى إيرادات فى تاريخها

محمود محسنأكد اللواء رشدى عبدالرشيد، رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، أن شركات النيل العامة للطرق أنجزت عددا كبيرا من المشروعات خلال الفترة الماضية، أبرزها المشاركة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع القومى للطرق بتنفيذ ازدواج طريق سوهاج /البحر الأحمر وطريق شبرا /بنها الحر وال



محمود محسن

أكد اللواء رشدى عبدالرشيد، رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، أن شركات النيل العامة للطرق أنجزت عددا كبيرا من المشروعات خلال الفترة الماضية، أبرزها المشاركة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع القومى للطرق بتنفيذ ازدواج طريق سوهاج /البحر الأحمر وطريق شبرا /بنها الحر والطريق الدائرى الإقليمي وطريق القاهرة/ السويس.

وأشار إلى أن الشركات التابعة لوزارة النقل تشارك فى تنفيذ المرحلة الثالثة القومى للطرق بتطوير طريق القاهرة /أسيوط الغربى وازدواج طريق اسيوط /سوهاج/البحر الاحمر وازدواج طريق سفاجا/مرسى علم وطريق اكتوبر الواحات وكوبرى وطريق نفق الشهيد احمد حمدى باجمالى ٣ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعيات العمومية لثلاث من شركات النيل للطرق لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الوزراء، مشيرا الى ان الشركات حققت اعلى ايرادات فى تاريخها بلغت ٤.٧ مليار جنيه بزياده ١.٢مليار جنيه عن العام المالى السابق كما حققت الشركات التابعه فائضا قدره ١٦٢ مليون جنيه بزياده قدرها ٩٨ مليون جنيه عن العام المالى السابق.

من جانبه أكد المهندس علي عياد رئيس النيل العامة لانشاء الطرق أن شركته حققت أعلى إيرادات في تاريخها بواقع 2 مليار و484 مليون جنيه بزيادة 69%، كما حققت فائضا بلغ 92.8 مليون جنيه مقابل 60 مليون العام الماضى، وسوف يتم توزيعه كأرباح على العاملين وبلغت قيمة الأجور المنصرفة للعاملين 210 مليون جنيه مقابل 142 مليون جنيه عن العام المالى السابق.

وأضاف عياد أن الشركة تمكنت في عام 2017 من تسليم 36 مشروعا نهائيا و19 مشروعا ابتدائيا بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه لجهات إسناد مختلفة منها الهيئة العامة للطرق والكبارى والسكة الحديد ومينائى الإسكندرية ودمياط والقوات المسلحة لافتا الى انه تم انفاق 50 مليون جنيه فى شراء معدات جديدة لتدعيم أسطولها كما أنفقت 112 مليون جنيه في تحديث معداتها وسيارتها للمشاركة فى تنفيذ المشروع القومى للطرق علاوة على إصلاح ورفع كفاءة اسطول من السيارات والمعدات التى كان من المفترض تغريدها لانقضاء عمرها الافتراضى بقيمة 171 مليون جنيه .

واشار عياد الى ان الشركة تستعد للانتقال للمبنى الادارى الجديد بالهايكستب الاسبوع القادم وهو عبارة عن بدروم و3 ادوار علوية بمسطح 2000م للدور الواحد مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات العصرية .

ومن جهته قال المهندس حلمى زيدان رئيس شركة النيل العامة للطرق الصحراوية أنه تم تحقيق إنتاج 706 مليون جنيه بزيادة 106 مليون بصافى ربح 9 ملايين جنيه كما تم انجاز قطاع الطريق الدائرى الاقليمى ومعالجة آثار السيول بطريق سوهاج /البحر الأحمر وطريق مطار الأقصر مشيرا الى استمرار سياسة تدعيم أسطول معدات الشركة للاعتماد على التنفيذ الذاتى بالعمليات وتحقيق معدلات إنتاج تفوق معدلات السنوات السابقة بخلاف خطة إصلاح المعدات القديمة.

ومن جانبه أشار المهندس محمود الجيشي رئيس شركة للانشاء والرصف خلال الجمعية أن الشركة حققت 519 مليون جنيه انتاج بزيادة 19 مليون جنيه عن المستهدف كما بلغت الإيرادات 532 مليون مقابل 445 مليون جنيه عن العام السابق .

واكد الجيشي أن الشركة بدأت فى تنفيذ خطوات إيجابية للنهوض بدعم القابضة للطرق كذلك هيئة الطرق تنفيذ 5 مشروعات جديدة بقيمة 727 مليون جنيه كذلك هيئة السكة الحديد ووزارة الإسكان و جدولة المديونيات والتصالح مع المقاولين وسداد مستحقات البنوك.