القابضة للنقل : لا نية لتصفية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ



أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، على أنه لا توجد نية خلال الفترة الراهنة على تصفية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ والتي تتبع الشركة القابضة للنقل.

وأضاف في تصريحات لـ« المال» أن الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بصدد وضع رؤية مستقبلية واقعية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن رفضت الجمعية العمومية للشركة الرؤية التي كان قد تم وضعها من قبل والتي كانت تتركز في تشغيل ساحات للبضائع الخطرة بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، خاصة وأن ميناء الإسكندرية لديه خطط لافتتاح ساحات لتداول البضائع الخطرة خلال العام الجاري.

الشركة بصدد وضع رؤية مستقبلية ترتكز على رفع رأس المال وتدعيم الأوناش والمعدات

وحول الرؤية الجديدة المستقبلية للشركة، أوضح أن سيتم التقدم بها خلال الشهر الجاري للشركة القابضة للنقل لدراستها، والتي تتركز في إمكانية زيادة رأس المال، واستخدام حصيلة تلك الزيادة في شراء معدات جديدة، بالإضافة إلى إمكانية الاندماج مع شركات شقيقة تعمل في نفس النشاط، خاصة وأن الشركة القابضة للنقل البحري لديها شركات تعمل في نفس النشاط منها السويس للشحن والتفريغ .

جمعية عمومية مرتقبة خلال أغسطس

ومن المتوقع أن يتم عقد جميعة عمومية خلال أغسطس المقبل لتحديد مصير الشركة بعد تقييم الرؤية المستقبلية الجديدة التي وضعتها الشركة لنفسها.

كانت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية مؤخرا بالإسكندرية، بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لاتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الشركة من عدمه.

وطالبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري حينها، من الشركة العربية للشحن تقديم رؤية مستقبلية بديلة عن الرؤية التي تم تقديمها، ليتم البت فيها يوم 26 يوليو المقبل، وبعد دراستها سيتم النظر في إما تصفية الشركة أو استكمال نشاطها.

خسائر الشركة بلغت 79 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية

وأكد ممثلو الشركة على أن خسائرها بلغت خلال الثلاث سنوات الماضية، قرابة 79 مليون جنيه، موزعة بين 29.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2020 ، و28.1 مليون جنيه خلال عام 2021 ، و21.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022.

وأكد ممثلو الشركة انخفاض الخسائر خلال العام المالي الماضي إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات، وفتح مجالات عمل جديدة لتعظيم إيرادات الشركة وذلك بتفعيل العمليات التكاملية مع شركات شقيقة خاصة الإسكندرية لتداول الحاويات والسويس للشحن والتفريغ ، فضلا عن تعاقدات مع القطاع الخاص لتأجير بعض المعدات والإشراف على عمليات الصب السائل.

كما تم الانتهاء من تنظيف مخزن 27 ورفع المخلفات الموجودة به تمهيدا لطرحه للاستغلال، وتجهيز كافة الرواكد والخردة والمعدات المكهنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصرف بها بالبيع بما يحقق أقصى منفعة اقتصادية للشركة،كما تم الاستغناء عن بعض الأماكن الغير مستغلة والمخصصة للشركة.

202 مليون جنيه قروضا من الشركة القابضة للنقل

كما بلغت القروض الممنوحة للشركة من القابضة للنقل ،لتمويل التشغيل حتى نهاية مارس الماضي قرابة 202 مليون جنيه.

وكانت الشركة قد اقترحت في رؤيتها المستقبلية التي تم رفضها الدخول في شراكة مع الإسكندرية لتداول الحاويات لإدارة وتشغيل ساحة حاويات خطر بميناء الإسكندرية وتحقيق عائد لا يقل عن 30 مليون جنيه سنويا، وذلك على مساحات أرض التجارية للأخشاب التابعة لهيئة الميناء وذلك على مساحة 33 ألف متر مربع.

يذكر أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ هي شركة عامة، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، يقع مقر العربية المتحدة للشحن والتفريغ في الإسكندرية، و تم تأسيسها في يناير 1991، وتساهم بها الشركة القابضة بنسبة 51% .