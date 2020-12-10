القابضة للنقل تناقش ميزانيات العام المالي الماضي لأربع شركات السبت المقبل

تعقد الشركة القابضة للنقل البحري والبري السبت المقبل، الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة والتي تضم كلا من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، القناة للتوكيلات الملاحية، وذلك حسب مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحري والبري.

ومن القرر مناقشة ميزانيات تلك الشركات عن العام المالي الماضي، وتوزيعات ألأرباح على المساهمين، بالاضافة إلى أنه سيتم احتجازه من ترحيل الأرباح لبعض الشركات لتنفيذ مشروعات بها.

وتقوم تلك الجمعيات بتعديل مادة في نظامها الأساسي للتوافق مع قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 والتي تنص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابة يندب رئيس الجمعية العامة من بين اعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

كما نص القانون على ان يرأس الاجتماع ويتكون مجلس الادارة من عدد تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي.

” أ ” رئيس تنفيذي تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، ” ب ” وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل مليكة الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، تعينهم الجمعية العام مع عدم الاخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، ” ج ” اثنان من العاملين بالشركة ، يتم انتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

بالإضافة الى اعضاء مستقلين اضافيين من ذوي الخبرة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة العادية سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الادارة بمراعاة نص المادة 34 من القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل للقانون رقم 203 لسنة 1991 ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

كما يختار مجلس ادارة الشركة من بين اعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للادارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب، بالإضافة الى ما يستحقونه من مبالغ طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب التنفيذي في حالة غيابه او خلو منبه او تغييره.

وقامت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بقبول 3 من المسئولين لشغل 3 مقاعد بمجلس الادارة، وتقدم لتلك المناصب كل من اللواء ممدوح دراز رئيس مجلس ادارة الشركة، والربان طارق شاهين عضو مجلس الادارة ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والدكتور كمال مصطفى الدهراوي من الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

فيما تقدم 5 مرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، وهم طارق صبري اسماعيل ممثلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والدكتور محمد عبدالعظيم أبو المجد من الشركة القابضة أيضا، والدكتورة ميادة عبدالقادر أحمد عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتقدم من المساهمين كلا من شريف عبدالمنعم عاشور ، وأحمد الاباصيري .

فيما تقدم 3 مرشحين لعضوية مجلس ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وجميعهم من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهم اللواء محمد حسني الحسيني، والدكتور جمال أحمد غلوش، والدكتور أمين مصطفى السيد.