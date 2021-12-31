«القابضة للنقل» تعقد جمعيات عمومية مع شركاتها التابعة لمناقشة موازنات العام الماضي

تضم كلًا من الإسكندرية لتداول الحاويات والعربية للشحن والتفريغ والقناة للتوكيلات الملاحية

تعقد اليوم، السبت، الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية عددًا من الجمعيات العمومية لمجموعة من شركاتها التابعة وذلك لمناقشة موازنات العام المالي الماضي، والتي تأخرت فترة انعقادها قرابة الأربعة أشهر.

عمومية الإسكندرية لتداول الحاويات تناقش توزيعات الأرباح

ومن الشركات التي ستعقد جمعياتها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، حيث من المقرر أن تتم مناقشة نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي الماضي والمشروعات المنفذة خلال العام المالي الماضي.

وكانت قد أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن العام المالي الماضي (2020-2021)، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 5.56%، على أساس سنوي، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.41 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 1.49 مليار أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

كما تراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.58 مليار خلال العام المالي السابق له.

كما تناقش الجمعية العامة للشركة، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي 2020-2021، حيث تقترح الشركة أن تقوم بتوزيع كوبون نقدي بواقع 77 قرشاً لكل سهم.

يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.3%، بينما تسهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6% ، بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية 5% .

عمومية “القناة للتوكيلات الملاحية” تناقش ميزانية العام المالي الماضي

كما أنه من المقرر أن يتم عقد الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتي سيتم مناقشة نتائج أعمالها خلال العام المالي الماضي، كما ستنظر في اعتماد مشروع النظام الأساسي للشركة بعد إجراء التعديلات اللازمة.

فيما تضمن جدول أعمال العمومية العادية، التصديق على محضر اجتماع الجمعية العادية في 26 يونيو 2021، وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

كما ستناقش العمومية الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة للعام المالي الماضي، والنظر في تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، والموافقة على زيادة قيمة مساهمة الشركة في رأس مال المصرية للمشروعات المتكاملة “ترجمان جروب”.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال العام المالي الماضي 2020-2021، صافي ربح بلغ 200.19 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 328.9 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 53.95 مليون جنيه مقابل 56.12 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020.

وقرر شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تعيين محمد عبده محمد كرار رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة، بقرار من الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتاريخ 26 ديسمبر 2021، مؤكدة أن ذلك اعتباراً من 26 ديسمبر 2021 ولمدة تنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية.

عمومية “العربية للشحن والتفريغ” تناقش النظر في استمرار الشركة

كما سيتم عقد الجمعية العمومية لشركة العربية للشحن والتفريغ، حيث من المقرر أن تناقش التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 26 يونيو 2021، والتصديق على ميزانية والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

فيما تضمن جدول أعمال العمومية غير العادية، النظر في استمرار الشركة وفقًا للرؤية المعروضة، ومناقشة إتمام عملية نقل ملكية 17 كلارك وسيارة وقود إلى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات.

كما ستنظر العمومية غير العادية في الموافقة على نقل تبعية الشركة من القانون 202 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضوء ما ورد بالمادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 202 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بالاضافة إلى مناقشة اعتماد مشروع النظام الأساسي للشركة.

يشار إلى أن المؤشرات المالية للعربية المتحدة للشحن والتفريغ، كشفت تسجل الشركة صافي خسائر بلغ 28.09 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020- 2021، مقابل 29.11 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وعقدت الشركة القابضة للنقل مؤخرا جمعية شركة السويس للشحن والتفريغ بالاضافة إلى جمعية شركة آمون وأبو سمبل للتوكيلات الملاحية.

وكانت كل من النقابات العمالية ومساهمي القطاع الخاص بشركات الحاويات، التابعة للقابضة للنقل، طالبوا بضرورة عقد جميعتها العمومية بالتزامن مع تلك الشركات، وذلك بهدف سرعة توزيع الأرباح السنوية للعاملين بها.

وتقدمت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة – إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري – بمذكرة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اللواء ياسر هيكل بخصوص انعقاد الجمعية العمومية للشركة لاعتماد ميزانية العام المالي الماضي.

وأشار المحاسب أحمد حسن صادق رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إلى أنه إيماء إلى قيام الشركة بالانتهاء من إعداد الميزانية والحسابات المالية الختامية في نهاية يونيه الماضي، بصورتها النهائية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في 19 سبتمبر الماضي، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم 145 بتاريخ 19 سبتمبر الماضي.

وأضاف في المذكرة أنه تم الإفصاح عن القوائم المالية للشركة لدى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية للعام المالي الماضي.

وأكد رئيس اللحنة النقابية بالإسكندرية لتداول الحاويات، أنه سيترتب على هذا التأخير مخالفة نص اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام بضرورة عقد الجمعيات العمومية العامة لاعتماد القوائم المالية قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أي قبل 30 ديسمبر.

وأوضح “صادق” أنه ورد خطاب من قبل البورصة المصرية يؤكد على عدم التزام الشركة بأحكام المادة 46 من قواعد القيد بشأن إنعقد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في نهاية يونيه الماضي، وحيث لم تعقد الشركة الجمعية العامة حتى تاريخه فإن عدم تطبيق هذا الإجراء يعرضها للغرامة المالية.

وتابع رئيس اللجنة النقابية في المذكرة، إن هذا التأخير أدى إلى تعرض العديد من العاملين لمشاكل قضائية نتيجة تأخر سداد الأقساط المستحقة عليهم نتيجة تأخر صرف حصتهم من الأرباح، حيث من المتعاهد عليه سنويا انعقاد الجمعية العامة للشركة في سبتمبر من كل عام .

“دمياط لتداول الحاويات” تعقد جمعيتها العمومية في 13 يناير المقبل

وفي نفس السياق حددت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات يوم 13 يناير الجاري، وذلك بهدف مناقشة نتائج العام المالي الماضي، وكذا موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالشركة.

ومن المعروف أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، حققت معدل تداول بلغ 1.087 مليون حاوية خلال العام المالى الماضى، وذلك مقابل حجم تداول للحاويات 1.14 مليون حاوية العام السابق له، كما بلغ صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 528.5 مليون جنيه، مقابل نحو 794 مليونًا العام المالى قبل الماضى، فيما وصل إجمالى الإيرادات 1.233 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار نفس الفترة المقارنة.

كما حققت الشركة حجم استثمارات بلغت خلال العام المالى الماضى 387 مليون جنيه، وذلك فى تعميق الأرصفة وتدعيمها عبر شركة بتروجيت، والتى من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل.

وكانت قد تقدمت اللجنة النقابية بشركة دمياط لتداول الحاويات بمذكرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حول تأخير إنعقاد الجمعية العامة للشركة والتي كان من المقرر أن تعقد في سبتمبر الماضي، موضحا أن هذا التأخير أدى إلى زيادة أعباء العاملين بالشركة، حيث ينتظرون سنويا نسبتهم في الأرباح للعام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الشركة بها عماله مؤقته بعقود محددة المدة لفترة حوالي ثلاث سنوات وعددهم 2019 عامل وهم يشغلون وظائف الانتاجية و5 وظائف ادارية وطبقا لما وجد بلائحة الشركة وقانون العمل المنظم لذلك أنه يتم تثبيت العامل بحد أقصى ثلاث سنوات من عمله بالشركة، وحيث أن هؤلاء العاملين لا يتقاضون العلاوة الدورية خلال فترة العقد فضلا عن ضعف اجورهم التي لا تصل الى الحد الأدنى للأجور كما هو متبع للعاملين المخاطبين والغير مخاطبين. مذكرة اللجنة النقابية لشركة دمياط لتداول الحاويات

وحسب مصادر بتلك الشركات فمن المقرر مناقشة التأثيرات السلبية من جراء كورونا، على الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالاضافة إلى تأثيرات المنافسة والتي كانت لها التأثير الأكثر فى تراجع حجم الحاويات تراجعا طفيفا بمعظم الشركات.