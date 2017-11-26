القابضة للنقل تشارك في مؤتمر للإصلاح الإداري بأبوظبي

المال ـ خاص: شارك اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى في "المؤتمر العربى الرابع للإصلاح الإدارى والتنمية، والذى عقد خلال الفترة بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وألقى محمد يوسف محاضرة عن…

المال ـ خاص:

شارك اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى في “المؤتمر العربى الرابع للإصلاح الإدارى والتنمية، والذى عقد خلال الفترة بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقى محمد يوسف محاضرة عن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى كحالة تطبيقية كمركز للتميز (Center Of Excellence) والتى تعتبر من معايير التميز المؤسسى لكونها ضمن إطار عمل مبنى على الإمكانات والنتائج.

وأشار إلي قيام القابضة للنقل البحرى والبرى بالاسترشاد بتلك المعايير فى واجبها نحو التميز لامتلاكها محفظة أوراق مالية تتكون من 35 شركة.

وذكر أن القابضة فى كل من مجالات النقل البحرى والبرى والتجارة الخارجية تمثل منظومة لوجيستية متكاملة، حيث نجحت الشركة فى الجمع بين أساليب الإدارة الحكومية وإدارة القطاع الخاص لتكون نموذج متميز لمركز التميز المؤسسى واضعة هدفها الرئيسى هو تلبية الاحتياجات لجميع الأطراف المعنية المتعاملة معها.

وفى نهاية المؤتمر تم تكريم اللواء بحرى محمد يوسف بتسليمه درع المؤتمر نظير مجهودات سيادته فى تطبيق سياسة الجمع بين أساليب الإدارة الحكومية وإدارة القطاع الخاص والتى بها تم الارتقاء بمستوى العمل بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.