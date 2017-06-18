القابضة للنقل تستعد للعيد بإضافة 272 اتوبيس

المال ـ خاص:أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - حالة الطوارىء استعدادا لعيد الفطر، موضحة فى بيان لها اليوم أنه تمت زيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة بنحو 272 أتوبيس من أحدث الماركات العالمية لمواجهة ضغط

المال ـ خاص:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – حالة الطوارىء استعدادا لعيد الفطر، موضحة فى بيان لها اليوم أنه تمت زيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة بنحو 272 أتوبيس من أحدث الماركات العالمية لمواجهة ضغط الركاب خلال فترة اجازة العيد.

وقال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنه تم عمل غرفة عمليات طوال فترة العيد لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد اضافية للعمل على مداراليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة واخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاثة.

