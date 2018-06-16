القابضة للنقل تدرس رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات

مدحت إسماعيل في إطار رفع أسعار المحروقات تقوم حاليًّا الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بدراسة متأنية بمدى تأثير قيمة الزيادة في أسعار السولار على شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة (شرق الدلتا/ غرب ووسط الدلتا/ الصعيد للنقل و

مدحت إسماعيل





في إطار رفع أسعار المحروقات تقوم حاليًّا الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بدراسة متأنية بمدى تأثير قيمة الزيادة في أسعار السولار على شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة (شرق الدلتا/ غرب ووسط الدلتا/ الصعيد للنقل والسياحة).

وسيتم الإعلان عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من الدراسة، وبناء عليه أصدر االلواء بحري محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، بيانًا بأن الزيادة في أسعار التذاكر لن تكون عبئًا على المواطن المصري الذي تقوم شركات نقل الركاب التابعة بخدمته.