«القابضة للنقل» تحدد نسبة طرح دمياط للحاويات فى البورصة 26 نوفمبر

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – التابعة لوزارة النقل – ستعقد جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر الحالى لتابعتها دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، لتحديد النسبة المقرر طرحها من أسهم الأخيرة فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

ويتوزع هيكل المساهمين فى «دمياط للحاويات» بواقع %42 للقابضة للنقل البحرى والبرى، و25 % لهيئة ميناء دمياط و%20 للقناة للتوكيلات الملاحية – إحدى شركات القابضة للنقل – و%3 لبورسعيد لتداول الحاويات، و%10 للقطاع الخاص، وفقا لبيانات الموقع الإلكترونى لـ «دمياط».

وأضافت المصادر أنه مقرر أيضا أن يتم اختيار المكتب الاستشارى الذى سيتولى الإجراءات اللازمة فى عملية الطرح، لافتة إلى أن انعقاد الجمعية جاء بعد تكليف مباشر من القابضة لمجلس إدارة « دمياط للحاويات».

وتنفذ «دمياط» حاليا المرحلة الرابعة من مشروع تدعيم أرصفة الحاويات لزيادة الغاطس أمام الأرصفة إلى 17 مترا، للقدرة على استقبال أكبر السفن حول العالم، كما قامت خلال الفترة الماضية بشراء 3 أوناش رصيف عملاقة « STS» بأحدث المواصفات.

وتداولت شركة دمياط 1.087 مليون حاوية خلال (2020 – 2021 ) مقابل 1.14 مليون فى (2020 – 2020) وسجلت صافى ربح بلغ 528.5 مليون جنيه، مقابل نحو 794 مليونًا للعام المالى قبل الماضى.