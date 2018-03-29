القابضة للنقل تتوقع خفض خسائر الملاحة الوطنية إلى 10 ملايين دولار

■ «القناة للتوكيلات» تستعد لاستقبال 155 مليون جنيه أرباحا خلال العام المقبل ■ جاب الله: انخفاض حجم الأعمال تسبب فى زيادة ظاهرة حرق الأسعارالسيد فؤادقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن شركات الملاحة تواجه مشكلات كبيرة منذ عام 2009، والتى كانت تحقق معدلات

■ «القناة للتوكيلات» تستعد لاستقبال 155 مليون جنيه أرباحا خلال العام المقبل

■ جاب الله: انخفاض حجم الأعمال تسبب فى زيادة ظاهرة حرق الأسعار

السيد فؤاد

قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن شركات الملاحة تواجه مشكلات كبيرة منذ عام 2009، والتى كانت تحقق معدلات ربحية أعلى مما تحققه شركات الحاويات، والتى تعد الأعلى حاليًّا من خلال الإيرادات فى الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى.

وأضاف يوسف خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية «التابعة للقابضة للنقل» مؤخرا، أن المؤشرات فى هذا العام خاصة فى يناير وفبراير تشير إلى تحسن فى السوق الملاحية، ونأمل أن يصل نشاط الملاحة فى الشركات الحكومية إلى نقطة التعادل، خاصة أن الخسائر العام الماضى وصلت إلى قرابة 50 مليون دولار.

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل الخسائر خلال العام الحالى بنهاية 31 ديسمبر 2018 فى حدود 10 ملايين دولار تقريبًا، كما أنه من المتوقع أن تتحول إلى الربحية خلال العام المقبل.

ولفت يوسف إلى أنه فى حالة تحقيق تلك الشركات ربحية فهو ما ينعكس على شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتى تسهم فيها شركة الملاحة الوطنية، كما تسهم شركتا بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات.

يُذكر أن هيكل ملكية الوطنية للملاحة يتوزع بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بواقع %20.6، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بواقع %20، والملاحة الوطنية بنسبة %19.8، والمصرية للمشروعات المتكاملة %6.8، وبورسعيد الوطنية للأمن الغذائى %0.78، ومصرف أبوظبى الإسلامى – مصر %0.32.

يشار إلى أنه فى عام 2005 استحوذت شركة الملاحة الوطنية على %90 من شركة الملاحة المصرية، و%70 من شركة النقل البحرى المصرى (MARTRANS)، لذلك فقد ارتفع رأس مال شركة الملاحة الوطنية إلى 180 مليون دولار أمريكى.

وفى عام 2009 واصلت شركة الملاحة الوطنية استراتيجيتها التوسعية من خلال الانخراط فى أنشطة جديدة للتغلب على تقلبات السوق ومخاطرها مثل شحن النفط الخام المستورد والنقل الساحلى، لذلك بادرت الشركة إلى إنشاء الشركة الوطنية للشحن البحرى برأس مال 50 مليون دولار كأول شركة مصرية متخصصة فى نقل البترول ومنتجاته، وكذلك الغاز سواء محليًّا أو دوليًّا، وتسهم الشركة الوطنية للنفط بنسبة %25 من رأسمالها.

ومؤخرًا وقعت الشركة عقد بناء سفن جديدة، والذى يعتبر الأكبر فى التاريخ البحرى المصرى، وهذه السفن ذات حمولات تتوافق مع متطلبات التجارة الدولية، وأحدث التطورات التكنولوجية فى بناء السفن، بطاقة إجمالية 440 ألف طن بتكلفة استثمارية تبلغ 445 مليون دولار.

وبعد استلام السفن الجديدة يصل إجمالى سعة أسطول الشركة إلى ما يقارب المليون طن من خلال 18 سفينة، مما يجعل الشركة مؤهلة لتصنيف 47 فى جميع أنحاء العالم من بين أكبر 1500 شركة شحن عملاقة فى العالم فى مجال الصب الجاف، بإجمالى استثمارات 1.1 مليار دولار.

وتابع رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن شركات التوكيلات الملاحية عانت بعد فتح باب العمل أمام شركات القطاع الخاص بموجب القانون رقم 1 لسنة 1998، بالإضافة إلى دخول الأجانب مؤخرًا فى نفس النشاط، علاوة على أن الخطوط الملاحية أصبحت لها توكيلات ملاحية خاصة بها تمارس هذا النشاط، مما أصبح نشاط التوكيلات الملاحية أكثر تعقيدًا أمام الشركات الحكومية.

وأوضح أنه على شركة القناة للتوكيلات الملاحية تنويع أنشطتها، وعدم التركيز فقط فى الوكالة الملاحية، خاصة أنشطة النقل والسياحة.

ولفت إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من العاملين بالشركة يتم خروجهم للمعاش، ولابد من تعويضهم بشباب، خاصة أن العامل البشرى هو أساس عمل الشركة.

وفى سياق متصل، أكد اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، أنه تم وضع موازنة استثمارية للعام المالى المقبل متحفظة؛ بسبب صعوبة نمو الأنشطة التى تعمل بها الشركة، والتى تتمثل فى نشاطى الوكالة الملاحية والسياحة.

وأضاف جاب الله لـ«المال” أن الشركة تستهدف خلال الموازنة الجديدة للعام المالى 2018-2019 إيرادات بنحو 172 مليون جنيه، مقابل إيرادات محققة بقيمة 149 مليون جنيه فى العام العام المالى 2016-2017، بنسبة نمو %15.3 نتيجة زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وزيادة إيرادات الأوراق المالية والفوائد الدائنة.

أما صافى الربح قبل الضريبة خلال عام الموازنة 2018 / 2019 فأكد أن الشركة تستهدف مبلغ 155 مليون جنيه، وبنقص عما تم فى 2016 / 2017 البالغ 155.199 مليون جنيه بنقص 0.1% فقط.

وأوضح «جاب الله» أن استمرار سريان القرار 800 لسنة 2016 كان له تأثير كبير على كل شركات التوكيلات الملاحية خلال الفترة الأخيرة، والذى يستهدف بالأساس زيادة إيردات الدولة، دون النظر إلى تأثيره على الكيانات الموجودة بالفعل.

وأشار «رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية» إلى أنه بسبب ضعف حجم الأعمال فى نشاط الوكالة الملاحية فقد زادت ظاهرة حرق أسعار الوكالة الملاحية، لتصل فى بعض الأحيان إلى 200 -300 دولار على السفينة، بعد أن كانت منذ أكثر من 20 عاما من 2500 – 3000 دولار، خاصة أنه لا يوجد تسعيرة محكمة يمكن الالتزام من خلالها بما يحافظ على سوق الوكالة الملاحية فى مصر.

وتابع أنه حتى الآن لم تظهر تأثيرات للقرار 127 لسنة 2017 والخاص بزيادة الحوافز للسفن الترانزيت التى تدخل إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الخط الملاحى الذى يقوم بتغيير وجهته قد يستغرق عامًا عندما يقرر العودة مرة أخرى.

وتستهدف الموازنة الاستثمارية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال العام المالى 2018-2019، استثمارات جديدة بنحو 13.5 مليون جنيه.

ولفت جاب الله إلى أن الشركة تتوقع خدمة سفن خلال العام المالى المقبل تصل إلى 850 سفينة بزيادة عما تم تحقيقه خلال العام المالى 2016 / 2017 بعدد 129 سفينة وبنسبة تطور %17.9، وذلك رغم ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والأجنبى، علاوة على خدمة قرابة 7000 تريللا بزيادة عما تحقق خلال العام 2016/2017 بعدد 4519 تريلا أى بزيادة %182.

وتابع أن نشاط النقل البرى كان قد توقف منذ عام 2014 إلا أنه عاد بفضل الجهود التسويقية والتعاقد مع شركة الوطنية للملاحة «فرح تورز» عن أعمال الوكالة للباخرتين «عمان / غزالة» بخط سفاجا / ضبا.

وأوضح أن المشروعات المدرجة فى الموازنة الاستثمارية تتمثل فى وسائل نقل وانتقال بنحو 11 مليون جنيه، وأعباء استثمارية بنحو 500 ألف جنيه، فضلاً عن تطوير منظومة الحاسب الآلى بمبلغ مليونى جنيه.

وتابع «جاب الله» بصفته رئيسا لغرفة ملاحة البحر الأحمر، والتى تعد عضوًا فى المجلس الأعلى للموانئ، أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ رسميا بميعاد محدد لانعقاده، رغم ما أثير مؤخرا أنه سيُعقد فى مارس الحالى.

وقال إن الشركات تعمل حاليًّا وفقًا للقرار الحالى رغم ما يحمل فى طياته من بنود صعبة، خاصة فى ظل التوجه لعدم تعديل أى بنود تتضمن مدفوعات للجهات الحكومية.

من ناحية أخرى، أشار المحاسب هشام عيسوى «عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلى أن المنافسة تكاد تكون منعدمة فى نشاط الوكالة الملاحية بسبب قيام الخطوط الملاحية الأجنبية بتقديم خدمة الوكالة عبر شركات تابعة لها، موضحا أنه لا توجد فرصة لزيادة نشاط الشركة فى الوكالة الملاحية.

وتابع عيسوى »خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة الذى عُقد بالشركة القابضة للنقل بالإسكندرية مؤخرًا، أن الحل فى النهوض بالشركة يتركز فى الدخول فى شراكة مع شركة حاويات حكومية وتابعة للقابضة للنقل للاستثمار فى ميناء شرق بورسعيد خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

وطالب من الشركة القابضة للتدخل لإنشاء ميناء جاف فى شرق بورسعيد ليكون مدخل للشركة فى مشروعات المنطقة الاقتصادية، علاوة على المشاركة فى شركة تموين السفن التى أعلنت عن إنشائها هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول، والتى ستحتكر تلك الشركة هذا النشاط، كما هو معمول بنشاط رباط السفن، والتى تقوم به إحدى شركات هيئة قناة السويس.

وتتوقع إقبالاً واسعًا على طروحات «الحاويات» فى البورصة

توقع محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن يشهد طرح %15 من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة لها فى البورصة إقبالا واسعا من المستثمرين نظرا لارتفاع ربحيتها.

ووافق مجلس إدارة “الإسكندرية للحاويات ” على تعديل موازنة العام المالى 2018/2019 والتى تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 2.8 مليار جنيه و1.9 مليار صافى أرباح.

ويشمل برنامج الطروحات الحكومية الذى كشف عنه الدكتور عمروالجارحى، وزير المالية، 3 شركات لتداول الحاويات ممثلة فى الإسكندية وبورسعيد ودمياط.

وعن أن طرح شركات تداول الحاويات فى البورصة يمثل تهديدا للأمن القومى، قال يوسف إن هناك فرقا بين طرح موانئ بالكامل فى البورصة، حصص شركات تدير أرصفة ومحطات داخل الموانئ، لافتا إلى وجود شركات أجنبية تدير أرصفة بالكامل فى الإسكندرية والسخنة وبورسعيد ولا يتعارض ذلك مع اعتبارات الأمن القومى.

وكان يوسف قد أعلن فى وقت سابق أن “القابضة للنقل” شكلت تحالفا مع هيئة قناة السويس، وميناء الإسكندرية لإقامة محطة متعددة الأغراض، على رصيف 55 بميناء الإسكندرية.

وأضاف يوسف أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة من المشروع بين 450 و500 مليون دولار، وتأسيس شركة مشتركة بين الجهات الثلاث، دون أن يحدد نسب مساهمة كل جهة .

وقال إن الاتفاق على تنفيذ المشروع خلال لقاء مشترك، جمع الجهات الثلاث منذ أيام، مع تدبير جزء من تكلفة المشروع عبر الاقتراض من البنوك .

يشار إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية اتفقت مع شركة “شيناهاربر” الصينية على تنفيذ المشروع، لكن المفاوضات تعثرت لعدم التوصل لصيغة نهائية بشأن التمويل وشروطه.