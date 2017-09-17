القابضة للنقل تتراجع عن طرح بعض شركاتها فى البورصة

السيد فؤادعلمت «المال» أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تراجعت عن فكرة طرح بعض شركاتها فى البورصة المصرية خلال المرحلة الحالية،أو حصص منها.وكان وزير النقل هشام عرفات أعلن عن طرح شركتى «الاسكندرية - دمياط للحاويات» فى البورصة ضمن برنامج خصخصة حصص شركات قطاع الاعمال

السيد فؤاد

علمت «المال» أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تراجعت عن فكرة طرح بعض شركاتها فى البورصة المصرية خلال المرحلة الحالية،أو حصص منها.

وكان وزير النقل هشام عرفات أعلن عن طرح شركتى «الاسكندرية – دمياط للحاويات» فى البورصة ضمن برنامج خصخصة حصص شركات قطاع الاعمال العام.

وأشارت مصادر لـ «المال» إلى أن إلغاء فكرة طرح بعض الشركات التابعة للقابضة للنقل بالبورصة، يأتى بعدما كشفت جمعياتنا العامة التى عقدت مؤخرا، عن وفورات مالية ضخمة، يمكنها عمل التوسعات الخاصة بها ذاتيا.

وتابعت المصادر أن جميع الأسباب التى تتعلق بالطرح بالبورصة لم تعد مجدية للشركات التى كان يمكن طرحها، خاصة أن كان يستهدف تمويل إضافة نشاط أو الدخول فى مشروعات جديدة، أو تحديث المعدات، وهو ما ستقوم به تلك الشركات من أرباحها المرحلة من الأعوام المالية الماضية.

كشفت الجمعية العمومية عن تحقيق شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، إجمالى إيرادات 1.041 مليار جنيه، مقابل 590.3 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو %76.4، وبلغ صافى الربح 908.4 مليون جنيه، مقابل 417.9 مليون للعام السابق بنسبة نمو %117.4.

فيما كشفت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن تحقيقها 2.7 مليار جنيه إيرادات، مقابل 1.8 مليار للعام السابق بنسبة نمو %51.1، وبلغ صافى ربح الشركة 2.204 مليار، مقابل 1.4 مليار للعام السابق بنسبة نمو %62.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أرباحا 155.2 مليون جنيه، مقابل 54.6 مليون، وبلغت الإيرادات نحو 281.1 مليون مقابل 152.3 مليون.

وسجلت إيرادات شركة بورسعيد لتداول الحاويات 1.018 مليار جنيه، مقابل 622.9 مليون فى العام السابق بنسبة نمو 63.4%، وصافى ربح 708.1 مليون، مقابل 344.2 مليون للعام السابق بنسبة نمو %105.7 .

وحققت شركة المستودعات المصرية إيرادات 301 مليون جنيه، مقابل 296.9 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو %1.4، وصافى ربح 85.3 مليون، مقابل 75.6 مليون فى العام السابق بنسبة نمو %12.8، ويرجع السبب الأساسى فى الأرباح إلى تحرير سعر الصرف، خاصة أن خدمات الشركات تقدم بالدولار.

وفى سياق متصل، استطاعت شركات النقل البحرى التابعة للقابضة للنقل، أن تحقق 1.7 مليار جنيه من فروق العملة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وتم تجنيب هذا المبلغ للتوسعات ولم يندرج بالقوائم المالية لتلك الشركات.

ويتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو 16 شركة فى النقل البحرى والتجارة ونقل الركاب.