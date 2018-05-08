القابضة للنقل تتحالف مع موانئ دبى لإنشاء كيان ينافس على ميناء 6 أكتوبر

■ يوسف: نسعى إلى اقتراض 12 مليون دولار لتدبير جزء من حصتنا فى الشركة الجديدة مدحت إسماعيل أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبى العالمية، لإنشاء شركة «التنمية» بهدف المنافسة على إنشاء وتص

■ يوسف: نسعى إلى اقتراض 12 مليون دولار لتدبير جزء من حصتنا فى الشركة الجديدة



مدحت إسماعيل



أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبى العالمية، لإنشاء شركة «التنمية» بهدف المنافسة على إنشاء وتصميم وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف التابع لوزارة النقل.

ومن المتوقع أن يصل رأسمال الشركة الجديدة إلى 100 مليون دولار وهى نفس تكلفة مشروع الميناء الجاف، ومن المقرر البدء فى أعمال التنفيذ خلال الربع الأخير من 2018.

وقال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل لــ«المال»، إنما ستساهم فى المشروع بنسبة %19.9 من إجمالى رأسمال شركة التنمية، والنسبة المتبقية من نصيب موانئ دبى.

وقال بيان أمس، إن التوقيع تم بين الشركة القابضة للنقل وموانئ دبى والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، باعتبارها شريكا إستراتيجيا لموانئ دبى، مضيفا أن التحالف سيتقدم بمستندات التأهيل تبعا للمتطلبات المعلنة من جانب وزارة «النقل» للمنافسة على مشروع الميناء الجاف المطروح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الـ« PPP».

وأضاف أن «القابضة» من المقرر أن تدخل فى مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية لاقتراض 12 مليون دولار، تمثل %60 من تمويل حصة الشركة فى المشروع، على أن توفر النسبة المتبقية التمويل الذاتى.

وكشف «يوسف» أنه تجرى حاليا مناقشات بين أطرف الاتفاق الثلاثة، لاختيار مكتب استشارى هندسى ذى خبرة كبيرة، لعمل دراسات جدوى مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، ووضع خريطة محددة عن المشروع لصالح الشركة القابضة، وموانئ دبى، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت إلى أن فترة الإنشاء والتشغيل للمشروع قد تبلغ 30 عامًا، بطاقة تصميمية 720 حاوية فى اليوم، مشيرًا إلى أنه متوقع أن يبدأ عمل الميناء الجاف فى المرحلة الافتتاحية بطاقة 360 حاوية، ترتفع تباعا حتى الوصول إلى حجم التداول المستهدف.

يشار إلى أن الخدمات التى سيوفرها الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، تتمثل فى عمله كمستودع جمركى، لسلع الاستيراد والتصدير المنقولة من و إلى مواقع جمركية متعددة الوسائط، إلى جانب تأسيس محطة شحن حاويات، وتقديم خدمة النقل المتكامل، مزودًا بخدمات الإنترنت.

ويقام الميناء على مساحة 100 فدان، يعقبه قيام هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، بالإعلان عن طرح إنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.