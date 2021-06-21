«القابضة للنقل البري والبحري» تُقيِّم عروض إدارة وتشغيل «إيجي باص» يوليو المقبل

طرحت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مناقصتين لإدارة وتشغيل شركتى نقل ركاب وبضائع أمام الشركات المتخصصة فى مجال نشاط نقل الركاب ونشاط نقل البضائع، وكذا شركات التحالف المكونة من شريك مستثمر وشركة متخصصة فى مجال النشاط.

وحددت القابضة 12 يوليو المقبل موعدًا لفتح المظاريف الفنية للعطاءات المتقدمة لإدارة وتشغيل الشركة الجديدة “إيجي باص”، التى تضم شركات نقل الركاب الثلاث، فيما حددت 27 يوليو المقبل موعدًا لفتح مظاريف العطاءات الفنية والمالية المتقدمة لشركات نقل البضائع.

واشترطت الشركة سداد 100 ألف جنيه قيمة تأمين دخول المناقصة، سواء نقدًا أو بموجب ضمان ابتدائي ساري لمدة ثلاثة أشهر غير مشروط وغير قابل للإلغاء، أو بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع، ومعتمد من أحد البنوك المحلية.

وأكدت الشركه القابضة ضرورة وضع المستند الدال على سداد قيمة التأمين المطلوب لدخول المناقصة، ضمن المظروف الفنى الذي تتقدم به الشركات الراغبة فى التقدم للمناقصة.

يأتى ذلك فى إطار اتجاه وزارة قطاع الأعمال لدمج الشركات الخاصة بكل نشاط، سواء ركاب أو بضائع فى شركة منفصلة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية من قبل جهات الإدارة والتشغيل والتى تؤدي لرفع الإيرادات وتعويض الخسائر.

وطرحت الشركة كراسات الشروط من خلال من مقرها الرئيسي بالقاهرة، نظير سداد ألف جنيه قيمة الحصول على كراسة الشروط لكل نشاط على حدة، ويتم تقديم العطاءات فى مظروف مغلق، يتضمن العرضين المالى والفني.

يأتى طرح القابضة للمناقصتين لاختيار مشغل لإدارة وتشغيل شركة نقل الركاب ومشغل لادارة وتشغيل شركة نقل البضائع تنفيذًا لقرارات وزارة قطاع الأعمال بدمج الشركات الخاصه بكل نشاط فى شركه منفصله

وكان وزير قطاع الاعمال قد كشف عن دمج شركات الركاب الثلاثه التابعه للشركه القابضه للقل البري والبحري وتشمل غرب الدلتا وشرق الدلتا والصعيد للنقل والسياحه فى شركه واحده تسمي إيجي باص

فيما تبلغ عدد شركات نقل البضائع خمس شركات تم نقل إدارتها لإتحاد المساهمين بإستثناء نسبه منها مازالت تحتفظ بها الشركه القابضه

وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات المزمع دمجها لـ«المال» أنه من المنتظر أن يتم مناقشة إجراءات الهيكلة الإدارية والمالية للعاملين بشركات نقل الركاب فى الجمعيات العمومية للشركات المقرر عقدها 30 يونيو الحالي.

وقال المصدر أن شركة الصعيد للنقل والسياحه عدلت سجلها التجاري لتصبح الشركة الام وتندرج الشركتين الاخريين تحت مظلتها فى شكل قطاعات” قطاع شرق وقطاع غرب”

وأضاف انه بعد الجمعيه المزمع عقدها 30 سبتمبر القادم سيتم عقد مجلس ادارة واحد لشركة إيجي باص فيما تندرج شركتى شرق وغرب الدلتا لقطاعات تحت مظلة الشركة الأم الجديده وسيتبع قطاع الإستثمارات بالشركات قطاع شرق ،مشيرا أن استثمارات شركات الركاب تتركز فى شرق الدلتا فيما فشلت غرب الدلتا فى تفعيل إستثماراتها

وتشمل شركات نقل البضائع التابعه للقابضه و المزمع دمجها فى شركة واحده والمقرر إستقبال عطاءاتها 27 يوليو القادم بغرض تشغيلها وإدارتها , شركة النقل المباشر ,أعمال النقل ,والنيل للنقل البري والنيل للنقل الثقيل والنيل لنقل البضائع وتصل رؤؤس أموالها الى 150 مليون جنيه.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام الى إعادة هيكلة الشركات التابعه للقابضه للنقل وإنهاء خسائرها الى جانب دمج الكيانات ذات الأنشطة المتشابهة سواء فى قطاع النقل البري للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية.