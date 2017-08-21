القابضة للنقل البري تدعم أسطولها بـ 63 أتوبيس فولفو

بتكلفة 2.1 مليون جنيه للأتوبيس الواحد مدحت اسماعيلقال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن أول دفعة من الأتوبيسات الجديدة للشركة دخلت الخدمة بواقع 63 أتوبيس ماركة فولفو، بتكلفة استثمارية إجمالية 150 مليون جنيه بواقع 2 مليون و100 ألف جنيه للأتوبيس الواح

بتكلفة 2.1 مليون جنيه للأتوبيس الواحد

مدحت اسماعيل

قال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن أول دفعة من الأتوبيسات الجديدة للشركة دخلت الخدمة بواقع 63 أتوبيس ماركة فولفو، بتكلفة استثمارية إجمالية 150 مليون جنيه بواقع 2 مليون و100 ألف جنيه للأتوبيس الواحد.

وتستهدف الشركة القابضة دعم شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها (شرق الدلتا للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة والصعيد للنقل والسياحة) بـ 300 اتوبيس سياحي جديد بواقع 100 أتوبيس لكل شركة خلال العام المالي الحالي 2017/2018.

وقال يوسف إن الأتوبيسات الجديدة ستتوزع بواقع 21 أتوبيس لكل شركة.

وبحسب يوسف، يأتي هذا تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك لنقل أكبر عدد من الجمهور لمواجهة ضغط الركاب خلال اجازة العيد.

وأكد يوسف أنه أصدر تعليمات للشركات الثلاث لتشغيل مواعيد اضافية عليىمدار اليوم قبل بدء إجازة العيد لمواجهة الضغط علي السيارات بسبب توجه اعداد كبيرة من الركاب للسفر الي المحافظات مع توفير سيارات احتياطية لموجهة اي طارئ.