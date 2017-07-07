القابضة للنقل البحري توقّع عددًا من الاتفاقيات الدولية

مدحت إسماعيلدخلت الشركة القابضة للنقل البري والبحري في اتفاقيات دولية لتكون إضافة لخططها العمل خارج مصر لتعظيم الإيرادات وزيادة الدخل القومي.صرّح اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بأنه في إطار إعادة هيكلة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إحدى ال

مدحت إسماعيل

دخلت الشركة القابضة للنقل البري والبحري في اتفاقيات دولية لتكون إضافة لخططها العمل خارج مصر لتعظيم الإيرادات وزيادة الدخل القومي.





صرّح اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بأنه في إطار إعادة هيكلة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها وطاقتها المتاحة، تم الاتفاق مع شركة رابا المجرية، العاملة في مجال تصنيع شاسيهات الأتوبيسات، على التعاون مع الشركة الهندسية، وذلك للاستفادة من خبرات الجانب المجري في مجال صناعة السيارات وتجهيزاتها ومعداتها.

وأشار إلى أنه تزامن الاتفاق مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي أتي في إطار تفعيل التعاون بين المجر ومصر في العديد من المجالات.

وقامت الشركة القابضة، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بتوقيع خطاب نوايا مع مجموعة رابا المجرية لإنتاج محاور السيارات؛ بهدف إنشاء خط متكامل لإنتاج محاور السيارات لصالح الشركة الهندسية لصناعة السيارات، على أن يبدأ المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 مجموعة محاور سنويًّا تصل إلى 10000 مجموعة باكتمال خطوط الإنتاج، وطبقًا لمعدلات التسويق، ليسهم المشروع بطاقته الإنتاجية المخطَّطة ليكون باكورة تسويق منتجات الشركة الهندسية للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية مع تصدير بعض المكونات المحلية إلى أوروبا والمجر بهدف دعم الاقتصاد القومي.

بالإضافة إلى دخول الشركة القابضة التنافس على مناقصة عرضتها مؤسسة الموانئ الكويتية لتشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات الأرضية لمحطتي حاويات بكل من ميناءي الشعيبة والشويخ بدولة الكويت، حيث جاءت نتائج زيارة وفد الشركة القابضة للنقل البحري والبري “وفد فني وتشغيلي”، برئاسة اللواء محمد يوسف، لدولة الكويت؛ لعقد اجتماعات مع مسئولي الشركة الدولية للإمداد والخدمات الكويتية ورئيس مؤسسة الموانئ الكويتية.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن نتائج الزيارة تلخصت في قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري متمثلة في شركات الحاويات الثلاث التابعة لها، بصيانة وتشغيل مُعدات التداول فقط، وليس تشغيل المحطة، إضافة إلى أنه تم زيارة ميناءي الشعيبة والشويخ؛ لمعاينة الأرصفة والساحات التخزينية، وكذا معاينة الأوناش العملاقة ومعدات التداول.