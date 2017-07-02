القابضة للنقل البحري توقع عقد اتفاق مع رابا لإنتاج محاور السيارات

المال - خاص: وقعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خطاب نوايا مع "مجموعة رابا لإنتاج محاور السيارات"، إحدى الشركات المجرية لتصنيع وإنتاج وسائل النقل" بهدف إنشاء خط متكامل لإنتاج محاور السيارات. ومن المخطط، أن يتم بدء المشروع بطاقة إن

المال – خاص:

وقعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خطاب نوايا مع “مجموعة رابا لإنتاج محاور السيارات”، إحدى الشركات المجرية لتصنيع وإنتاج وسائل النقل” بهدف إنشاء خط متكامل لإنتاج محاور السيارات.

ومن المخطط، أن يتم بدء المشروع بطاقة إنتاجية قدرها 2000 مجموعة محاور سنويا تصل إلى 10000 مجموعة باكتمال خطوط الإنتاج وطبقا لمعدلات التسويق.

أفاد اللواء بحري محمد احمد ابراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بأنه تم توقيع الاتفاق مع ستيفان بنتر رئيس مجلس إدارة مجموعة رابا القابضة للنقل والسيارات، ممثلا عن الجانب المجرى، حيث إن المشروع يعتبر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف لأن يكون معظم المكون المحلى فى الأتوبيسات والمينى باصات وعربات النقل المنتجة والمجمعة محليًا.

وأوضح ، بأنه من المقرر أن يتم إنشاء المشروع بالشركة الهندسية لصناعة السيارات ” إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة “حيث يسهم المشروع بطاقته الإنتاجية المخططة فى تشغيل جزء كبير من العمالة بالشركة ورفع مستواهم الفنى والتدريبى، بالإضافة إلى مردوده الإيجابى لدعم الموارد المالية والاستثمارية للشركة.

وأضاف محمد يوسف أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذًا لمخططات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعم شركاتها التابعة، وبالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، ويعتبر من المشروعات طويلة الأجل، ويهدف إلى تسويق منتجات ليس فقط بالسوق المحلية، ولكن بهدف التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية وتصدير بعض المكونات المحلية إلى أوروبا والمجر.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو بداية المجموعة من المشروعات المشتركة فى مجالات تصنيع السيارات والشاسيهات والجرارات الزراعية ومكونات المركبات بهدف دعم الشراكة وتفعيل دور شركات قطاع الاعمال العام فى دعم الاقتصاد القومى المصرى وهو ما تهدف اليه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من خلال تلك الاتفاقيات والمشروعات المشتركة فى ظل دعم التعاون مع الجانب المجرى.