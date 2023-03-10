«القابضة للنقل البحري» تعين ساندرا جورج وداليا حسني بمجلس إدارة «القناة للتوكيلات الملاحية»

قررت الشركة القابضة للنقل البري والبحري تعيين الدكتورة ساندرا سامي جورج أستاذ النقل بكلية النقل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة داليا حسنى مدير معهد تدريب الموانئ ببورسعيد بعضوية مجلس إدارة شركة القناه للتوكيلات الملاحية.

وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2021 بتعديل قرارمجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بوجوب ألا يقل نسبة تمثيل المرأه عن 25% أو عضويته على الأقل بتشكيل مجلس إدارة الشركة المقيدة بالبورصة.

وأعلنت الشركة عن القائمة النهائية لمجلس إدارة القناه للتوكيلات الملاحية، والمكون من الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة واللواء محمد عبده كرار رئيس تنفيذي وعضو منتدب وجمال غلوش عضو مجلس إدارة وأمين السيد وأشرف الجرو لعضوية مجلس الإدارة بجانب ممثلي المرأة التى تم اختيارهما مؤخرا.

وتتوقع الشركة أن تصل حجم إيرادات النشاط خلال العام المالي الجاري بنحو 69.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 15.5 مليون جنيه عن إيرادات النشاط خلال العام المالي الماضي، حيث توقعت الشركة تحقيق إيراد نشاط التريلات وإيرادات نويبع بنحو 14 مليون جنيه بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه عن العام المالي، وزيادة 2.5 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

وذلك وفقا لتقرير الجمعية العمومية وأن يصل صافي الربح المقدر خلال العام المالي المقبل إلى 200 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 61.6 مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الماضي، وذلك نتيجة مشاركة الشركة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، إضافة إلى عوائد الأوراق المالية.

وتساهم القناة للتوكيلات الملاحية، فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتبلغ نسب المساهمة فى دمياط لتداول الحاويات بواقع 20.01%، و 20.26% فى بورسعيد لتداول الحاويات، كما تساهم فى «الملاحة الوطنية» و«الترجمان جروب» بنسبة 18.67%.