القابضة للنقل البحري تطور مستودعا في الإسكندرية خلال 60 يوما

الشاذلي جمعة ومدحت إسماعيل:قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إنه سيتم الانتهاء من تطوير المستودع الجمركي المملوك لشركة المستودعات المصرية العامة التابعة للقابضة خلال 60 يوما، لافتا إلى أن التطوير الذي يجري تنفيذه فى الوقت الحالي مواكب للنظم العالمية.وأشار فى تصريحات

الشاذلي جمعة ومدحت إسماعيل:

قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إنه سيتم الانتهاء من تطوير المستودع الجمركي المملوك لشركة المستودعات المصرية العامة التابعة للقابضة خلال 60 يوما، لافتا إلى أن التطوير الذي يجري تنفيذه فى الوقت الحالي مواكب للنظم العالمية.

وأشار فى تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد تسوية بين الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والقابضة للتأمين، إلى أن تطوير المستودع يتضمن تخزين الحاويات خارج ميناء الإسكندرية، والاقتصار على التداول فقط.

واعتمدت شركة المستودعات المصرية العامة جمعيتها العامة نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 بتحقيق صافى ربح 62.392 مليون جنيه بنسبة زيادة 12.3% عن العام المالي 2015/2016، فيما بلغت قيمة إيرادات النشاط 300.9 مليون جنيه بمعدل نمو 1.3% عن عام 2015/2016.